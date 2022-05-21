小米手環7要來了！不等發表會 雷軍自爆「螢幕再加大」
小米手環從推出至今，根據統計全球銷量達1.4億台，千元左右的定價成為好入手的智慧穿戴裝置，日前小米官方終於正式宣布新一代的小米手環7即將在5/24正式發表，身為小米集團創辦人雷軍不等發表會，今(21)日稍早率先公布小米手環7螢幕會由1.56吋螢幕加大到1.62吋，螢幕可視角會增加到25%。
小米手環7螢幕除了更大之外，日前網路爆料，螢幕解析度會也有所提升，從原本的152x486升級成為192x490，並加入更多數字錶盤可供選擇，不單如此還會首度配置AOD（Always On Display）功能，不需要抬手腕也能隨時看到時間。
不僅在螢幕上大做文章，電池續航力有望更新，傳聞電池容量會由125mAh提升到250mAh，翻倍的電池容量，讓續航力有望突破14天以上。健康偵測方面，將會延續上一代各項功能，包含：全天心率監測、SpO2 血氧飽和度追蹤、睡眠監測、壓力監測、呼吸運動、女性健康追蹤等。
台灣沒意外應該也會推出小米手環7，至於何時在台開賣，就要等官方公布，而網購上現在就已經出現預購，要價高達2299元，且出貨天數要30天，民眾在下單前要謹慎考慮。如果等不及，目前小米手環6在台灣官網有促銷，從1095元降價到895元，很有可能會是最後一波降價。