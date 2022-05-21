台大舉辦實體畢典僅600多人！管中閔2首詩歡送畢業生

我是廣告 請繼續往下閱讀
管中閔表示，過去4年中，大家有2年半必須藏在口罩之下，在家遠距學習，以及參與受限制的課外活動，大家或許會想「還有比這更悲情，更刻骨銘心的大學生活嗎？」有的，明年畢業的學弟妹們肯定會打破你們的紀錄，這樣想來，大家或許會釋然一些。
由於疫情與戰爭，使得此時是個不一樣的年代，值得不一樣的畢業典禮。他說，在這個年代，詩歌是一種撫慰，也是一種治療，因此他為此屆的畢業生朗誦詩歌，分別是作家楊牧《北斗行》的「答舞」一詩，以及美國詩人Walt Whitman「大路之歌」(Song of the Open Road)的首段。
受「卡管案」影響，管中閔在2019年1月才正式上任，他在致詞最後說，「我沒能在2018年秋天歡迎各位入學，但很高興在 2022年夏天用這2首詩歡送大家。祝福大家畢業後在大路上一直向前，堅強而滿足，珍重再見。」
今年台大畢典邀請的致詞貴賓是Appier（沛星互動科技）執行長暨共同創辦人游直翰，於2001年畢業於台大資訊工程學系，擁有史丹佛大學人工智慧（AI）實驗室碩士學位以及哈佛大學電腦科學博士學位。
他擁有20年以上的人工智慧資歷，並於2012年成立「軟體即服務」公司Appier，該公司如今在亞太地區、歐洲及美國擁有17個營業據點，2021年於東京證券交易所掛牌上市。在世界經濟論壇2016年所公佈的「全球青年領袖」中，游直翰是唯一獲得殊榮的台灣人，也讓Appier成為亞洲唯一上榜的人工智慧公司。
游直翰致詞時，以自身求學及創業的經驗勉勵畢業生，自己高中成績非常一般，只用過幾次電腦，便帶著「一指神功」的打字程度上了台大資工系，頭一兩年是倒數幾名，直到大三修了 AI相關的課程，才開啟對電腦科學的興趣，後續居然成立以AI為核心的軟體公司。
「一開始是最後一名沒關係，只要能後來居上就好了！」當在一個領域實現階段性目標後，要勇於跳出舒適圈去挑戰下一個大聯盟，開始越級打怪的旅程。他說，勇於嘗試而不要自我設限，將有機會學到更多，也會獲得更多豐富的人生閱歷。
游直翰表示，每個人都有自己的優勢跟劣勢，雖然出社會後面對的不一定是場公平的競爭，但他鼓勵同學們不要放棄。他強調，只要比別人更積極、更認真、更努力、比人家多投注 10%的用心，並展現出熱情，幾年下來，就有機會超過當初在前面的人，期許畢業同學一起往目標勇敢邁進，並祝福畢業快樂。
政治系劉崇銘在畢業生代表致詞時表示，由於疫情，今年的畢業生是在變動、挫折以及不完美中度過在校園的時光。然而，同學們並沒有因此被打亂目標，而是將被打亂的人生藍圖變成拼圖，拼湊出獨一無二的生活體驗與人生規劃。在實體、線上交錯的迷茫時代，即使未知的挑戰來臨，同學們依然盡力把生活過成喜歡的樣子，學習承擔責任、學習更彈性的面對挫折以及心中的焦慮。他與畢業同學分享，即使未來會遇到更多變化、更多挫折，大家都會一起承擔、一起去闖，希望無窮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。