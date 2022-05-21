「第一美人」胡因夢／前夫羞辱我40年，卻成就最完整的我

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胡因夢被譽為「70年代台灣第一大美人」，一生充滿傳奇色彩。她現年69歲，是知名的哲學、心理學與神秘學大師，更是翻譯許多國外著作的厲害譯者，其中由她翻譯的《尊重表演藝術》一書，被國際大導李安奉為表演初學者應該要看的第一本教科書。近年來，她深耕教育、參與各種講座，矢志將多年研究結晶傳遞給大眾，讓許多曾經受到創傷的人們獲得療癒。
哪怕在學術界名氣響叮噹，但更讓眾人震驚的，是胡因夢的美麗容貌，69歲的她完全沒有醫美痕跡，每個皺紋都寫著優雅，連笑容都能讓人感受到力量。
「我的人生際遇充滿著『偶然』，人要懂得以開放的心態順應各種關係與機會，不要害怕，也不要逃跑。」胡因夢本名「胡因因」，名字源於佛經《大藏經》，有「了悟一切事物與煩惱的原因」的意思，恰好與她終生追求哲學、心理學與玄學的際遇不謀而合。但她在自傳《生命的不可思議: 胡因夢自傳》表示，自己從小性格叛逆，經常衝動行事，且跟母親的關係一路相愛相殺，糾結又深愛，「這就是我為什麼很喜歡探討原生家庭，因為你的童年遭遇，將會影響你對待感情的方式。」
胡因夢的母親對於金錢有很強烈的匱乏感，經常為錢與父親爭執，某天父親想將家裡的舊床送給鄰居，對方來取床的時候，母親卻反悔不送，「這讓父親很失望，心裡也沒有面子。」夫妻為錢吵架不止一次，讓年幼的胡因夢對母親心生反感。
15歲時，胡因夢父親外遇，向母親提出分居要求，通常子女都會勸合不勸離，但胡因夢沒有，她舉雙手贊成，還對母親說：「妳太沒有愛了，不會愛別人，也不會愛自己。」氣得母親回嘴：「是呀，就妳這個不孝女最特別！」
胡因夢監護權歸給母親，母女一路相依為命，母親對她的管束尤其嚴厲，只要放學晚了，回家必定會各種拷問、書包檢查，這讓胡因夢內心的反叛因子更強烈，不只促成了她在美國求學一年間的「性解放」，更間接導致了她與李敖的破碎婚姻。
她就是想要跟母親反著來，結果讓自己傷痕累累。
直到晚年回憶母親，胡因夢理解了：「我長期以來的對母親的怨恨，全是因為自己拒絕成長的結果。」
胡因夢的愛情，發生了什麼事呢？與母親又有什麼關係？
「我相信愛，不相信愛情。愛情總是帶有太多的幻覺，但『愛』卻是真實無比的。」年輕時的胡因夢，不只長得美，還喜歡抱著吉他彈唱，喜歡寫文章，同學們都誇她是才女，當她從輔大離校之後，校園還流傳一段話：「從此輔大再也沒有春天。」
她承認自己有過多段戀愛，但一旦感覺到受傷、過不了關，她就會想逃走。她總是很快就投入一段戀情，但往往撐不到一年就結束，「當一個人無法徹底面對內心的真相時，上癮症便逐漸形成，我當時的男友不斷，其實是有心病的。」然而，感情就像寫作業，當你一再逃避不去修煉，它反而會慢慢積累，到最後一次吞噬你，讓你感受到最深刻的痛。
對胡因夢來說，李敖就是她最大的傷痕，讓她徹底明白婚姻的真相，決定終身再也不嫁。
胡因夢與李敖相差18歲，學生時代就久仰其大名，甚至還將李敖的成名作《傳統下的獨白》插在牛仔褲後，覺得自己很潮。走紅變成大明星後，她與李敖終於認識，雙方一見鐘情，男方甚至還帶她逛自家書房，炫耀滿坑滿谷的藏書，「那時候太幼稚了，沒有活出自己，沒有自己的價值，自己雖然也寫一些東西，但還沒有發展出自己對世界的看法，所以對他（李敖）那些鞭辟入裡的批判相當崇拜。」
小倆口雖然陷入熱戀，但李敖對於金錢的價值觀太自我，讓胡母感到憂心，並不贊同兩人婚事。只不過，胡因夢當時被愛情沖昏頭、外加對母親充滿敵意，她不但沒放在心上，甚至穿著睡衣就跑去李敖家裡，草草和他成婚。
兩人婚姻轟動一時，被當時的媒體寫為「此為絕配」、「最美的臉遇上最聰明的腦袋」，但這段婚姻僅維持115天就告終。
婚後胡因夢發現，李敖是個多疑、防衛心很強的人，且對女人呼之即來、揮之即去，就連在做愛時，她很希望對方能與自己靈肉合一，「但我總是發現，他（李敖）都會仰望天花板上那面鏡子，很認真地在欣賞他的『騎術』。」似乎把她當成戰利品，不像個愛人。
「當時我對李敖過度崇拜，把他看得太高了⋯人在充滿著期望與投射時，有些重要的小細節，就會用立可白粉飾掉了。」
李敖開始對胡因夢厭煩。婚前，他喜歡看著她的光腳丫，笑稱自己有「戀足癖」。婚後，他見她裸足在客廳走，竟然暴跳如雷，說她很髒。此外，從不下廚的她為了丈夫走進廚房，準備為他熬排骨湯，但步驟不小心錯了，遭到對方痛罵：「妳這個沒常識的蠢蛋！」
「失望，是開拓自我的戰車，逼著我去接納人生裡頭的種種不完美。」真正讓胡因夢對丈夫失望，是後來發生的「侵占蕭孟能」財產一案。當時，李敖趁著好友蕭孟能出國期間，侵吞了對方的古董和傢具，不但擅自拍賣了蕭孟能在水晶大廈的房子，還將與對方共有的「靜廬」房産，偷偷轉到胡因夢名下。
這起事件讓胡因夢心死，她發現丈夫並非「具有真知灼見又超越名利的俠士」，而是一個「多欲多謀、濟一己之私的智慧罪犯」，還不管妻子死活。胡因夢說：「我後來出庭作證，因為知道不少實情，就這樣我跟他徹底決裂了。」
離婚後，他們的糾纏還沒完，因為一棟天母房子的產權問題，李敖控告胡因夢偽造文書，搞得她丈二金剛摸不著頭腦，官司持續三年，她忍不住對前夫說：「這齣鬧劇可不可以不要再演下去了？」李敖苦笑回應：「其實我也不想演，只是已經騎虎難下了。」
至今這場官司仍是羅生門，雙方各執一詞，但心裡都是傷，「我們的關係竟然是如此扭曲與荒唐，愛之中摻雜了這麼多的恐懼與自保。」
往後30年，李敖總是不厭其煩在著作、節目、訪談中詆毀胡因夢，還取笑她如廁的姿勢很醜，對前妻各種揶揄和嘲弄。對此，胡因夢只對記者說：「多年來，他這樣不斷羞辱我，對我是一個很好的磨練。」
離婚後的胡因夢，就像經歷了一次徹底的洗禮，「我體重瘦到44公斤，肋骨一條條露了出來，但精神很好，心情也很平靜。」飽嘗人生大是大非，她開始朝身心靈的方向進修，「我發現我的長處不是在表演，我對深度的哲學、心理學這些靈性和理論的東西特別有潛力，我不喜歡娛樂圈的聲色犬馬。」
多年後，她甚至精準分析起了前夫，「仇恨的背後永遠有相反的情緒，他對於我的羞辱，背後似乎是難以忘懷，或者仍然在恐懼些什麼。」、「等到我自己深入真理以後，我發現我的前夫是一個思想家，但不是一個智者。」
「如果你能安住在痛苦與恐懼之上，你就有可能去穿越它，接觸到它背後的柔軟地帶。」胡因夢的著作與言談都飽滿有力，每個道理都有榮格、佛洛伊德的軌跡，甚至還穿插著老莊的形影，似是將一切看得通透。但她不諱言，這些領悟都是源自於早期在原生家庭與感情婚姻所受到的創傷，讓她感受到身心靈平衡的重要性，「擁有失敗的婚姻後，我才學習如何發展自己，召喚自己內在的潛力，必須得下功夫，因為美女很容易不下功夫。」
她投入冥想，醉心翻譯，坦言這些事情能夠讓她的心靜、腦子放空，「人一旦學會專注，心就會越來越大，我喜歡閱讀，喜歡文化，這些都幫助我非常多。」
她越來越有名，電影越拍越多，但她並不覺得快樂，只有讀書能帶給她真正的愉悅，她渴望智慧，也喜歡文化，在探索知識的過程裡，她也開啟了自性，「年紀越大，越能體認到『掌握自覺』的快樂與挑戰，誠實面對自己是很重要的。」
胡因夢的故事很多，筆者只截取幾個重要的片段。但從她的歷程中，我們可以得知，一個人的性靈會成長，往往與他經受過的苦難、犯過的錯誤息息相關。因此，不要害怕犯錯，也不要逃避那些加諸到你身上的不好遭遇，因為當你選擇面對，最後你終將發現：挫折，往往是能幫助你探索自己的奇妙禮物。
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參考資料來源：
胡因梦的爱情故事，胡因梦谈与李敖往事
胡因夢談李敖：遇到一個渣男，需要四十年消化
胡因夢 小鳥依人完全幸福
胡因夢：生命之不可思議