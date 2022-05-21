余茂春主導　美智庫成立中國中心研擬抗中策略

（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）華府智庫哈德遜研究所19日宣布成立「中國中心」，負責研擬抗中策略。中心延攬川普時代2名反中大將，由重要中國智囊余茂春主導，前國務卿蓬佩奧擔任諮詢委員會主席。
美中關係進入戰略競爭，抗中成美國兩黨共識。「哈德遜研究所」（Hudson Institute）19日宣布成立「中國中心」（China Center），負責研擬政策回應，確保美國戰略重心持續放在中國，促進以自由民主價值為基礎的全美及全球性對話。
哈德遜研究所指出，中心是由先前擔任國務院資深中國政策顧問的余茂春帶領，蓬佩奧（Mike Pompeo）擔任諮詢委員會主席。將集結多位中國權威專家、政策制定者與國家領袖，鞏固與擴展美國對中作法超越黨派的全國共識。
蓬佩奧及余茂春去年1月卸下公職，爾後相繼以傑出研究員、資深研究員身分，加入保守派智庫哈德遜研究所。
蓬佩奧透過新聞稿表示，哈德遜創立中國中心並交由余茂春領導，在推動民主對抗當今時代核心威脅上邁出一大步，這威脅亦即中共治理模式。
哈德遜研究所所長兼執行長華特斯（John Walters）指出，哈德遜成立的目的，是要因應美國與盟友面臨的生存威脅，「當今最大威脅就來自中國共產黨」。他說，新中心將結合分析與領導力，對抗中共威脅。（編輯：馮昭）1110521