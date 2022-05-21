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子瑜紐約上班累壞!流出3張終極素顏　歲月痕跡高清零濾鏡

▲子瑜曬素顏照，好膚況一覽無遺。（圖／子瑜IG）
▲子瑜曬素顏照，好膚況一覽無遺。（圖／子瑜IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-21 11:00:00

南韓TWICE日前結束美國巡演，9成員破天荒開設個人IG與粉絲交流，結束一連串宣傳行程後今將返韓，台灣籍成員子瑜特別送3張素顏照，跟紐約的粉絲道別，照片上子瑜膚況不錯，但黑眼圈明顯，應是忙碌工作導致。

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▲TWICE登上美國知名脫口秀表演。（圖／colbertlateshow Twitter）
▲TWICE登上美國知名脫口秀表演。（圖／colbertlateshow Twitter）
TWICE四月底結束東京巨蛋演出後，5月14至15日在加州銀行體育場一連開唱2場，這也是南韓女團首次在北美體育場舉行演唱會。演唱會落幕後，她們受邀參加知名脫口秀《The Late Show with Stephen Colbert》，節目上亦帶來首張英語單曲《The Feels》表演。

9成員定延、志效、Sana、彩瑛、Mina、 子瑜、 Momo、多賢、娜璉結束在美行程後，今將返韓，期間成員抽空逛逛紐約街頭，上傳街拍、喝下午茶、購物的照片，以及準備登上《The Late Show with Stephen Colbert》的幕後照；子瑜似乎未同行，則是上傳3張美麗素顏照跟粉絲紐約的道別。

TWICE 9姝開設IG帳號不到一週，每人的追蹤數落在380萬至448萬不等，人氣成員之一的子瑜，則坐擁420萬粉絲，足見她們在國際的人氣與影響力，可見一斑。

▲子瑜素顏三連發，可愛漂亮。（圖／子瑜IG）
▲子瑜素顏三連發，可愛漂亮。（圖／子瑜IG）

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