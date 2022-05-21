具俊曄回歸「潮流王者」！穿搭服秒殺　大S有望見婆婆

「國民姐夫」具俊曄今年和大S閃婚震撼演藝圈，3月來台和妻子共度蜜月，隨後結束紐約演唱會，已經返韓國和好友們沈泰允聚會。儘管已經52歲，他的衣著品味仍頗獲好評，長期在IG上曬出日常穿搭，引起粉絲仿效潮，相隔2個月，他今（21）早再度回歸「潮流穿搭王者」，戴上墨鏡耍酷，秀出平價品牌UNIQLO的格子衫、短褲，模樣相當帥氣，照片曝光後，該件服飾竟然瞬間在網路上被秒殺，人氣不可小覷。

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▲具俊曄發文跟大S對話。（圖／具俊曄IG）

▲具俊曄（前排左二）現身南韓，祝賀朋友開張大吉。（圖／沈泰允IG）

和古天樂、吳奇隆都是1970年出生，具俊曄在穿搭上不輸演員，常以素色T恤、工裝、寬鬆風衣推疊出不同層次，穿出年輕人的質感，且身材保養得宜，被認為外貌頂多40多歲，跟大S非常匹配，網友稱讚「又潮又MAN的姐夫穿上自家品牌的衣服整個就是型爆了！超級霹靂無敵帥」、「姐夫穿搭有型有個性，很潮太有個性啦」、「歐巴穿什麼都好看又帥啊！」

▲具俊曄穿的這款外套，在網路上秒殺。（圖／具俊曄IG）