NBA／Doncic砍42分無用！Curry轟6三分32分　勇士奪2連勝

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次節場上哨聲非常混亂，不時有補哨的情形發生，勇士替補第二陣容發揮不理想，讓獨行俠打出21:9高潮，一度領先到19分。獨行俠上半場投進15顆三分球，勇士發生10次失誤，客隊以14分優勢進入到中場。
易籃再戰後，勇士中鋒Looney挺身而出，多次接獲隊友助攻、在籃下完成終結，單節拿到11分，帶領球隊打出25:13的攻勢，三節打完主場軍頑強的只剩2分差。
末節開打後，Otto Porter接到Thompson傳球命中三分，勇士本場首次領先；該節首段Looney和Porter打得出色，率勇士打出16:7的小高潮。之後Doncic回到場上，他很快連得9分，但這段時間Stephen Curry、Draymond Green、Klay Thompson「三巨頭」挺身而出，皆有分數進帳，沒有讓獨行俠追上比分。
接著Green領到個人第6次犯規，還讓對手站上罰球線，好在接下來Curry完成「三分打」，接著再投進所比賽的三分球，獨行俠無力追分，最終以9分之差落敗。
Looney在和灰熊系列賽的最後一戰，狂抓22籃板，幫助勇士淘汰對手晉級，季後賽至今他的表現都非常亮眼。今天更是攻下生涯季後賽新高的21分，還有12顆籃板，可說是致勝大功臣。
Curry此役三分球10投6中，得到32分8籃板5助攻，Andrew Wiggins得到16分5籃板5助攻，Thompson砍15分5助攻4籃板。獨行俠方面，Doncic攻下42分8助攻5籃板3抄截，但仍無法幫助球隊拿下勝利。