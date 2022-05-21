COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／Doncic砍42分無用！Curry轟6三分32分　勇士奪2連勝

▲Stephen Curry和Draymond Green擊掌。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry和Draymond Green擊掌。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-05-21 11:37:45

金州勇士今(21)日繼續在主場和達拉斯獨行俠進行交手，此役他們在一度落後多達19分的情況下，靠著先發中鋒Kevon Looney得到生涯新高的21分12籃板，以及主將Stephen Curry命中6三分、砍32分的帶領下，最終以126:117贏球，系列賽2:0領先。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上一場大敗而歸，獨行俠此役開賽很快做出反擊，Doncic連拿5分，帶隊打出10:2攻勢，逼得勇士喊出暫停。但在那之後灣區沒有解決失誤問題，獨行俠再打出13:0攻勢，一度取得15分領先。但接著勇士在Curry兩顆三分球的帶領下，回敬一波15:3的反擊，首節兩隊頭號球星都打得很出色，Doncic拿到了18分，而Curry則有11分進帳，獨行俠暫時以32:25領先。

次節場上哨聲非常混亂，不時有補哨的情形發生，勇士替補第二陣容發揮不理想，讓獨行俠打出21:9高潮，一度領先到19分。獨行俠上半場投進15顆三分球，勇士發生10次失誤，客隊以14分優勢進入到中場。

易籃再戰後，勇士中鋒Looney挺身而出，多次接獲隊友助攻、在籃下完成終結，單節拿到11分，帶領球隊打出25:13的攻勢，三節打完主場軍頑強的只剩2分差。

末節開打後，Otto Porter接到Thompson傳球命中三分，勇士本場首次領先；該節首段Looney和Porter打得出色，率勇士打出16:7的小高潮。之後Doncic回到場上，他很快連得9分，但這段時間Stephen Curry、Draymond Green、Klay Thompson「三巨頭」挺身而出，皆有分數進帳，沒有讓獨行俠追上比分。

接著Green領到個人第6次犯規，還讓對手站上罰球線，好在接下來Curry完成「三分打」，接著再投進所比賽的三分球，獨行俠無力追分，最終以9分之差落敗。

Looney在和灰熊系列賽的最後一戰，狂抓22籃板，幫助勇士淘汰對手晉級，季後賽至今他的表現都非常亮眼。今天更是攻下生涯季後賽新高的21分，還有12顆籃板，可說是致勝大功臣。

Curry此役三分球10投6中，得到32分8籃板5助攻，Andrew Wiggins得到16分5籃板5助攻，Thompson砍15分5助攻4籃板。獨行俠方面，Doncic攻下42分8助攻5籃板3抄截，但仍無法幫助球隊拿下勝利。

NBA／勇士射手「跨人」引發衝突　勇俠大戰G2氣氛火爆

NBA／本季最佳防守陣容出爐　Gobert生涯第6度進入第一隊

網球／禁賽俄白球員引爭議　ATP、WTA取消今年溫網積分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀