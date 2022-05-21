T1／T1年度獎項公布！林秉聖抄截王

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根據聯盟本季賽制，例行賽第6名臺南台鋼獵鷹遭到淘汰，例行賽前3名高雄全家海神、臺中葳格太陽、新北中信特攻直接殺進季後賽，例行賽第5名桃園雲豹則獲得挑戰權，將在季後挑戰賽挑戰例行賽第4名台灣啤酒英熊，爭取最後1張季後賽門票。
例行賽結束後，僅短短休兵1天，季後挑戰賽即將在週日（22日）下午2點登場，桃園雲豹將挑戰台灣啤酒英熊，比賽採3戰2勝制，但台灣啤酒英熊未戰先帶1勝，首戰將在桃園雲豹主場桃園巨蛋體育館開打。
隨著例行賽落幕，例行賽5大數據王同步出爐，台灣啤酒英熊士東（Diamond Stone）奪得分王，本季場均27.5分；臺南台鋼獵鷹阿提諾（William Artino）奪籃板王，本季場均15.8籃板；高雄全家海神布銳克曼（Jason Brickman）奪助攻王，本季場均10.3助攻；新北中信特攻林秉聖奪抄截王，本季場均3抄截；桃園雲豹戴維斯（Deyonta Davis）奪阻攻王，本季場均2.5阻攻。
季後挑戰賽起，LINE TODAY也將加入轉播行列，屆時6大轉播平台ELEVEN SPORTS、愛爾達電視台、17LIVE、TWITCH、NOWnews臉書及LINE TODAY集結全面放送聯盟精彩賽事。