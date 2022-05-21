19縣市宣布高中以下全面停課！青民協批政策太混亂

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青民協指出，儘管少數縣市與新北部分行政區仍未停課，以全國而言，下週停止實體課程的縣市已佔多數，但這波「停課之亂」並沒有隨著各縣市政府宣布停課隨即停止，反而因為教育部與縣市政府「停課不同調」，導致同一個縣市的部分「國立學校」維持實體課，「縣立學校」卻不必到校上課的「一縣多制」情形。
對此，教育部日前回應，國立學校停課可依所在地縣市防疫措施辦理。
不僅公立學校混亂，私立學校對地方政府的政策也非照單全收，青民協日前接獲台中市立人高中的學生申訴，學校執意在市府宣布暫停實體課程的期間舉辦考試，並要求每位同學都必須到校應考，且學校為了在一天內考完，把9個科目濃縮成5科，考試成績將在未來編班時列入計算，學生們都很焦慮，想問「難道只能在疫情下到校考試嗎？」
青民協收到台中教育局回應，有收到立人高中說要辦實體段考，但教育局沒有允許學生實體到校，會再調查立人高中是否有實體段考的必要性、「會再去瞭解」。
青民協指出，立人高中並非特例，台灣半數以上縣市都已宣布暫停1至2週的實體課程，但暫停實體課程的細節不一，有縣市只暫停國中小的實體課程，也有縣市暫停包含補習班在內的所有實體課程，更多縣市未明確規定公立、私立、國立、市立的差別，導致部分學校仍執意在下週進行實體課程，或是想停課卻不能停。
指揮中心「逐漸回到正常生活」而放寬停課標準，並授權地方政府衡量疫情狀況而彈性調整授課模式，如今各縣市政府陸續宣布停止實體課程之後，反而讓跨區就讀的學生痛罵「政策太混亂」，不但學生跟不上，學校也經常誤會中央或地方政府的停課規定，一不小心就踩到政策紅線。
青民協表示，學校行政措施除了要面對疫情的快速變化，還要追趕縣市政府的「政策變化球」，呼籲各縣市政府宣布停課後，應與各校建立完整的溝通管道，並對各校實施段考的方式快速且具體掌握，否則學生面對混亂的「停課政策」，教育局處的回應卻緩不濟急，最終變成「放生」校方或學生各自解讀政策，只會演變成師生衝突，無法讓政策達到真正的防疫目的。
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