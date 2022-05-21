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19縣市宣布高中以下全面停課！青民協批政策太混亂

▲19縣市宣布23日起高中以下全面停課，台灣青年民主協會批評停課細節不一、政策太混亂，讓學生無所適從。（資料圖／屏東縣政府提供, 2021.05.19）
▲19縣市宣布23日起高中以下全面停課，台灣青年民主協會批評停課細節不一、政策太混亂，讓學生無所適從。（資料圖／屏東縣政府提供, 2021.05.19）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-21 11:21:05

因應疫情高峰即將來臨，多數縣市政府陸續宣布下週起暫停實體課程1週，台灣青年民主協會昨（20）日晚間指出，台灣半數以上縣市皆宣布暫停1至2週的實體課程，但細節不一，呼籲各縣市政府宣布停課後，應與各校建立完整的溝通管道，切莫變成「放生」校方或學生各自解讀政策，否則無法達到防疫目的。

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台灣本土疫情越趨嚴峻，連續數天單日確診都達萬人以上，指揮中心預估本月下旬疫情將達高峰期，為防範疫情持續在校園延燒，全台19縣市陸續宣布高中以下學校全面停止實體課程，除離島金門縣僅國小全面停課、連江縣隨疫情滾動式調整、新北市僅三蘆、中永和、板橋、新莊與土城等7區全面停課。

青民協指出，儘管少數縣市與新北部分行政區仍未停課，以全國而言，下週停止實體課程的縣市已佔多數，但這波「停課之亂」並沒有隨著各縣市政府宣布停課隨即停止，反而因為教育部與縣市政府「停課不同調」，導致同一個縣市的部分「國立學校」維持實體課，「縣立學校」卻不必到校上課的「一縣多制」情形。

對此，教育部日前回應，國立學校停課可依所在地縣市防疫措施辦理。

不僅公立學校混亂，私立學校對地方政府的政策也非照單全收，青民協日前接獲台中市立人高中的學生申訴，學校執意在市府宣布暫停實體課程的期間舉辦考試，並要求每位同學都必須到校應考，且學校為了在一天內考完，把9個科目濃縮成5科，考試成績將在未來編班時列入計算，學生們都很焦慮，想問「難道只能在疫情下到校考試嗎？」

青民協收到台中教育局回應，有收到立人高中說要辦實體段考，但教育局沒有允許學生實體到校，會再調查立人高中是否有實體段考的必要性、「會再去瞭解」。

青民協指出，立人高中並非特例，台灣半數以上縣市都已宣布暫停1至2週的實體課程，但暫停實體課程的細節不一，有縣市只暫停國中小的實體課程，也有縣市暫停包含補習班在內的所有實體課程，更多縣市未明確規定公立、私立、國立、市立的差別，導致部分學校仍執意在下週進行實體課程，或是想停課卻不能停。

指揮中心「逐漸回到正常生活」而放寬停課標準，並授權地方政府衡量疫情狀況而彈性調整授課模式，如今各縣市政府陸續宣布停止實體課程之後，反而讓跨區就讀的學生痛罵「政策太混亂」，不但學生跟不上，學校也經常誤會中央或地方政府的停課規定，一不小心就踩到政策紅線。

青民協表示，學校行政措施除了要面對疫情的快速變化，還要追趕縣市政府的「政策變化球」，呼籲各縣市政府宣布停課後，應與各校建立完整的溝通管道，並對各校實施段考的方式快速且具體掌握，否則學生面對混亂的「停課政策」，教育局處的回應卻緩不濟急，最終變成「放生」校方或學生各自解讀政策，只會演變成師生衝突，無法讓政策達到真正的防疫目的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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