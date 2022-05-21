回嗆中國　美國務院發言人：不認同一中原則

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國外交部發言人趙立堅19日表示，世界上只有一個中國，台灣參與國際組織，包括WHO活動，必須按照一個中國原則來處理。他正告美方，恪守一個中國原則和美中三公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，「停止借WHA炒作涉台問題」。
普萊斯（Ned Price）今天晚間在推特回嗆指出，中國持續公開曲解美國政策，美國並不認同（does not subscribe to）中國的「一中原則」。
普萊斯強調，美國仍致力遵循長年跨黨派的「一中政策」，此政策是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為準則。
中國長年企圖混淆「一中原則」與「一中政策」，但兩者最大不同在於美國的「一中政策」僅認知（acknowledge）北京所稱台灣是中國一部分的主張，但未承認（recognize）。
美國時任亞太助卿史達偉（David Stilwell）2020年9月曾公開說明，美國長久以來的「一中政策」與北京的「一中原則」不同；中共主張對台灣擁有主權，但美方並未對台灣主權抱持任何立場。
史達偉說，美方認為台灣議題必須以和平、且為兩岸人民接受的方式解決。美台保持廣泛且友好的非正式關係，並依循台灣關係法承諾協助台灣自我防衛。（編輯：馮昭）1110521