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回嗆中國　美國務院發言人：不認同一中原則

▲美國國務院發言人普萊斯在推特表示，美國不認同一中原則，遵守的是一中政策。（圖／翻攝自推特）
▲美國國務院發言人普萊斯在推特表示，美國不認同一中原則，遵守的是一中政策。（圖／翻攝自推特）

中央社

2022-05-21 12:14:23

（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）美國國務卿布林肯聲明挺台參與世界衛生大會，中國不滿並促美「恪守一個中國原則」。美國國務院發言人普萊斯今晚在推特表示，美國不認同一中原則，遵守的是一中政策。

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第75屆世界衛生大會（WHA）將於22日至28日於瑞士日內瓦召開，布林肯（Antony Blinken）18日發布聲明，強力呼籲世界衛生組織（WHO）以觀察員身分邀請台灣參與WHA。

中國外交部發言人趙立堅19日表示，世界上只有一個中國，台灣參與國際組織，包括WHO活動，必須按照一個中國原則來處理。他正告美方，恪守一個中國原則和美中三公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，「停止借WHA炒作涉台問題」。

普萊斯（Ned Price）今天晚間在推特回嗆指出，中國持續公開曲解美國政策，美國並不認同（does not subscribe to）中國的「一中原則」。

普萊斯強調，美國仍致力遵循長年跨黨派的「一中政策」，此政策是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為準則。

中國長年企圖混淆「一中原則」與「一中政策」，但兩者最大不同在於美國的「一中政策」僅認知（acknowledge）北京所稱台灣是中國一部分的主張，但未承認（recognize）。

美國時任亞太助卿史達偉（David Stilwell）2020年9月曾公開說明，美國長久以來的「一中政策」與北京的「一中原則」不同；中共主張對台灣擁有主權，但美方並未對台灣主權抱持任何立場。

史達偉說，美方認為台灣議題必須以和平、且為兩岸人民接受的方式解決。美台保持廣泛且友好的非正式關係，並依循台灣關係法承諾協助台灣自我防衛。（編輯：馮昭）1110521

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