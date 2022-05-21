異國戀曲攏係假　航警高雄分局再阻民眾遭詐騙

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航空警察局高雄分局於本(5)月18日10時許，獲報李姓男自獨自驅車從台南到高雄國際機場出境大廳，神色緊張求助服務人員，該分局獲報隨即派員警到場關心，得知李男身懷百萬鉅款，想繳納海關保管費以領取海外寄送的黃金包裹，員警直覺李男應遇上詐騙老梗。
王晟瀚表示，李男向員警表示日前透過網路社群軟體，認識自稱無國界醫師的海外女子，該女子謊稱因疫情無法返臺，欲從美國寄重要包裹來臺，內有黃金50公斤，空運公司已代墊保管費新臺幣150萬元關稅，要他付款處理等語。李男雖覺得事有蹊蹺，但沉浸於戀情中的甜蜜感戰勝了理智線，遂一步步踏入詐騙集團的愛情圈套。
王晟瀚指出，員警確認李男恐遭詐騙後，立即安撫其激動情緒，並點出「營造緊張情境，迫使被害人配合」、「不准將內容透露他人」、「不提供金錢就分手等情感勒索」等語皆是詐騙集團的套路及相關詐騙案例，李男在該該分局員警勸說下，終於相信自己遇上詐騙，成功脫離財物損失之陷阱。
王晟瀚也提醒民眾，網路詐騙案例層出不窮，詐騙集團多假冒外國人身分、多金貌美形象，讓被害人無從查證，透過網路搭訕博取信任後，再假借陷入危險、包裹遭扣押等藉口，請求被害人匯款或提供金錢援助，讓被害人身陷緊張情境而作出錯誤判斷，因此遭受財物損失。
航空警察局高雄分局分局長黃能清呼籲，網路交友應謹記3不政策，不洩漏個資、不提供金錢往來、不發送私密影像，以保障自身安全。