NBA／隊史45年來首人！Looney驚奇爆發 Kerr：他被低估
金州勇士中鋒Kevon Looney今(21)日成為球隊贏球最大功臣，砍下21分12籃板，帶領球隊逆轉取勝。總教練Steve Kerr賽後稱讚他是「所有人都會喜歡的那種球員」，並強調他的能力被外界給低估了。
在重新回到先發之後，Looney拿出讓人信服的表現，不斷在攻防兩端繳出好成績。此役他出戰賽32分鐘，14投10中得到21分，另外還拉下12個籃板，是勇士本場能在禁區攻下62分的大功臣。
其實今天獨行俠表現得非常出色，團隊命中21顆三分球，而且Draymond Green很快領，形勢一度對灣區十分不利。好在Looney在第三節得到11分，讓勇士在追分階段有火力支援，並最終在末節逆轉。
「他被所有人都嚴重低估了，他這場表現真的太棒了，季後賽期間一直都發揮出色。」Kerr受訪時如此說道，直言Looney帶給球隊所需要的穩定性，「如果沒有他，我不知道我們現在會怎樣，他是我們球隊重要一部分。」
Looney今天也成為繼名人堂中鋒Robert Parish在1977年之後，勇士隊首位季後賽能拿到20分10籃板中鋒，今晚無疑是他生涯特別的一夜。