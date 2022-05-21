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NBA／隊史45年來首人！Looney驚奇爆發　Kerr：他被低估

▲Golden State Warriors forward Kevon Looney in action against the Charlotte Hornets in the second half of an NBA basketball game in Charlotte, N.C., Wednesday, Dec. 4, 2019. Charlotte won 106-91. (AP Photo/Nell Redmond)
▲Golden State Warriors forward Kevon Looney in action against the Charlotte Hornets in the second half of an NBA basketball game in Charlotte, N.C., Wednesday, Dec. 4, 2019. Charlotte won 106-91. (AP Photo/Nell Redmond)

記者黃建霖/綜合報導

2022-05-21 12:35:27

金州勇士中鋒Kevon Looney今(21)日成為球隊贏球最大功臣，砍下21分12籃板，帶領球隊逆轉取勝。總教練Steve Kerr賽後稱讚他是「所有人都會喜歡的那種球員」，並強調他的能力被外界給低估了。

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在重新回到先發之後，Looney拿出讓人信服的表現，不斷在攻防兩端繳出好成績。此役他出戰賽32分鐘，14投10中得到21分，另外還拉下12個籃板，是勇士本場能在禁區攻下62分的大功臣。

其實今天獨行俠表現得非常出色，團隊命中21顆三分球，而且Draymond Green很快領，形勢一度對灣區十分不利。好在Looney在第三節得到11分，讓勇士在追分階段有火力支援，並最終在末節逆轉。

「他被所有人都嚴重低估了，他這場表現真的太棒了，季後賽期間一直都發揮出色。」Kerr受訪時如此說道，直言Looney帶給球隊所需要的穩定性，「如果沒有他，我不知道我們現在會怎樣，他是我們球隊重要一部分。」

Looney今天也成為繼名人堂中鋒Robert Parish在1977年之後，勇士隊首位季後賽能拿到20分10籃板中鋒，今晚無疑是他生涯特別的一夜。

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