比渣男更難辨識！三大方法拆解「微渣男」欲擒故縱行為

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欲擒故縱微渣男背後心理動機
故意和異性在社群上調情、與你一直談論同一位異性，這些行為背後可能都不單純，對方希望引起你的注意，激起你的醋意。
心理學家 Mattingly 提出了五種與自戀有關的嫉妒動機。獲得權力／控制權、報復、試探／加強關係、尋求安全感、彌補自卑，在這些動機中又以自戀型人格者為多數，玩心理戰的「微渣男」許多便是自戀型人格者。
如果與一個自戀型人格者約會，希望能保持戀愛關係，但對方總是試圖使你吃醋，面對這樣的關係該斷捨離嗎？還是給對方一個機會嘗試相處看看？
首先，我們要先確定對方背後的動機是什麼，以尋找蛛絲馬跡，了解他們是否為了滿足自戀的心態而引發特定行為，或者他們是想試圖補償自己內心容易嫉妒的心理，透過引起他人對自己的醋意來得到慰藉，面對以上因為缺乏安全感試圖引起嫉妒的行為，應該要能清楚辨認。
自戀型人者對自我價值感誇大，認為自己要被視為「特殊的」，自己的想法是獨特的，只有特殊人物才能理解。在現實中，他們稍不如意，就又體會到自我無價值感。因為幻想自己有成就、擁有權利、聰明和顏值，遇到比他們更成功的人就產生強烈嫉妒之心，你可以先觀察對方是否有這樣的傾向。同時問問自己是否可以接受與這樣的對象長期相處，如果可以那麼下一步就是要調適自我與做好與對方長期磨合的準備。
上述提到包含試探／加強關係、尋求安全感、彌補自卑三大動機都是自戀型人格者為了支撐他們內在殘破不堪的自我概念。嘗試測試伴侶是否真的在乎他們，尋求關係安全感並彌補自卑感。
別再玩心理戰 三大方法拆招
面對這樣的微渣男行徑三大方法來解套，讓你作為是否要繼續與之相處下去的評估：
1.初期觀察：判斷對方是否為缺乏安全感
從上述來判斷，有些渣男或許是使用一慣的套路玩弄感情於股掌之間，但是我們也了解到，有些人因為缺乏安全感而驅使自己刻意引發你的醋意，如果發現他有這樣的行為時，可以先嘗試與對方重新建立親密關係，稱讚對方或是擁抱等肢體接觸、鼓勵對方，讓他更有安全感。在嘗試修復關係、給予安全感以後觀察對方是否有減緩過去挑起醋意的行為。
如果對方因此而有了改善，那麼對方可能的確是在試探你，一方面給予安全感，一方面也可以試著和他溝通，感情是建立在彼此互相信任的基礎下，愛不會因為嫉妒而更多，但卻能因為雙方努力持續經營而加溫。
2.避免採取相同手法反擊
面對對象刻意挑起的嫉妒之心，你可能會很想以同樣的方式回擊，但是這通常不是一個好主意，僅僅為了讓對方感到嫉妒開始和其他人調情，這對於你自己以及第三方來說都是非常不公平的，一方面是浪費自己的時間精力，另一方面也正在讓無辜的第三方受傷害，不論是你的前任、還是新的對象，你的回擊對於想挽回關係都不會帶來正面效果，只會讓彼此的處境更加窘迫。
3.直接、坦白告訴對方：
比起互相傷害，直接告訴對方他的行為讓你感到不舒服，如果對方得到你的訊息以後，對自己的行為做出調整，那麼可能過去的他並沒有意識到自己的行為讓你感到不適，但如果對方不但沒有停止行為，反而變本加厲，那麼他可能認為這樣的方式對你奏效了，引發你的關注，目的達成。
面對這樣的對象，可以靜下心好好思考，眼前的他透過傷害你的感受來證明愛，這樣的作為長期下來是否會傷得更深呢？又或者可以及早放手避免自己受到更多不可預料的傷害。
我們在感情中可能被傷害過，但我們也同樣傷害過人，如果你也曾利用誘導性嫉妒綁架他人情感，在有意識以後能夠避免為之，感情最終還是會回歸基本面，幼稚的心態耍手段，也只會引導對方使用同樣的手法展開心理戰，長期下來只是兩敗俱傷。
文/小妮子