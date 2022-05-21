T1／季後挑戰賽開戰　英熊、雲豹關鍵數字大揭密

台灣運彩xT1聯盟例行賽昨天落幕，僅僅休兵1天，季後挑戰賽隨即將在明天（22日）下午2點登場，例行賽第5名桃園雲豹將在主場桃園巨蛋體育館挑戰例行賽第4名台灣啤酒英熊，由於英熊未戰已先帶1勝，所以一旦英熊奪勝便可晉級季後賽，若雲豹贏球，戰線則將延長到後天（23日），兩隊將移師英熊主場台北市立大學天母校區體育館決一死戰，勝者晉級季後賽。





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焦點對決 蔣淯安vs.吉倫





台灣啤酒英熊對上桃園雲豹的季後挑戰賽周日開打，英熊將帶著1勝0敗優勢進行3戰2勝制比賽，此系列最大焦點就是兩隊控衛蔣淯安和吉倫（John Gillon）的大對決，兩人不但都是隊上的進攻發動機，而且在例行賽最後一次交手爆發口角，也讓這組對決更具看頭。





「小安」蔣淯安是聯盟頂級本土球星，本季也表現不俗，交出平均19.2分、6.8助攻、4.7籃板亮眼數據，而吉倫本季平均22.7分、8.2助攻、5.2籃板也不遑多讓，特別的是蔣淯安174公分，吉倫183公分，在籃球場上都屬矮將，但兩人同樣速度快、破壞力強，在場上對決勁爆十足。





雲豹在本周例行賽最一次交手英熊，吉倫在比賽讀秒階段確定贏球之際，還違反籃球場上「潛規則」出手投籃，引起英熊球員不滿，險些引爆兩隊衝突，雖然吉倫已在賽後道歉，但也讓兩人在季後挑戰賽的對決更加引人矚目。











桃園雲豹關鍵密碼 25.5





桃園雲豹原任總教練王志群於4月10日請辭，之後雲豹2度對上英熊，劉嘉發1場以技術總監、1場以總教練身份掌兵符，這2場雲豹都獲勝，也成為順利挺進季後挑戰的重要比賽，這2場雲豹贏球的關鍵，在於打出行雲流水的進攻，平均助攻高達25.5次，遠超過本季平均的19.8次。





劉嘉發是台灣籃壇「進攻大師」，以「Motion offense」(跑動攻擊)聞名，雲豹擊敗英熊的這2場比賽，就是打出漂亮的跑動攻擊，4月23日全場狂送27次助攻爆量135分，5月19日全場也送出24次助攻飆進110分，在季後挑戰賽，雲豹如果能再打出流暢進攻，助攻超過25.5次門檻，很有機會扳倒英熊。











台灣啤酒英熊關鍵密碼 98





台灣啤酒英熊在本季開打之前，原是奪冠大熱門，但最後只拿下例行賽第4名，最大的問題就是出在防守，台啤本季平均每場可以拿到108.3分，高居6隊之首，但平均失分也高達107.8分，完全抵消了英熊在進攻上的優勢。





這樣的情況同樣出現在對戰桃園雲豹上，例行賽交手3勝3敗打成平手，台啤贏球的3場平場每場拿112.3分，輸球的3場平均每場拿111.3分，進攻差別並不大，不是影響戰局的原因；然而，台啤贏球的3場平場每場只失98分，輸球的3場平均每場失分高達115.3分，落差非常巨大，98也成為台啤在季後挑戰賽的關鍵密碼，如果能把雲豹的得分壓在98分以下，贏球自然手到擒來。











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ELEVEN SPORTS球評 許智超





押寶預測：英熊1戰勝出





到了季後挑戰賽，強度和例行賽差很大，兩隊球員經驗的差距將成為決定勝敗的關鍵，英熊的本土球員個個季後賽經驗豐富，面對季後挑戰賽絕對會卯起來打，反觀雲豹，球員真的太年輕，欠缺季後賽經驗，雖然例行賽贏了英熊3場，但季後挑戰賽再對英熊，恐怕不容易再取勝。











ELEVEN SPORTS球評 張正邦





押寶預測：英熊2戰勝出





雲豹在劉嘉發執教後，團隊狀態漸入佳境，加上例行賽最後1次交手時，雲豹在主場擊敗英熊，目前士氣正旺，所以季後挑戰賽首戰兩隊又將在雲豹主場碰頭，看好雲豹能乘勝追擊，再搶1勝，但第2戰回到英熊主場，英熊團隊的季後賽經驗將會成為勝出關鍵，所以英熊最終仍會晉級季後賽。











愛爾達球評 陳楷





押寶預測：英熊2戰勝出





雲豹在重啟賽事後狀況愈來愈夯，土洋融合漸入佳境，所以看好雲豹有機會能在第1戰主場搶下勝利，不過英熊比起雲豹戰力略勝一籌，就算雲豹拿到第1戰勝利後，第2戰回到英熊主場，相信英熊在這種一戰定生死的殊死戰，還是有辦法憑藉著豐富的經驗奪勝出線。











季後挑戰賽起，LINE TODAY也將加入轉播行列，屆時6大轉播平台ELEVEN SPORTS、愛爾達電視台、17LIVE、TWITCH、NOWnews臉書及LINE TODAY集結全面放送聯盟精彩賽事。



