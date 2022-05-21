網購名店粽依舊熱賣　這瓶「靈魂醬料」不用戰南北奪冠軍

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PChome 24h購物透過官方IG粉絲團調查民眾對於南北粽的選購喜好，有近5成的民眾偏好口感綿密醇厚、用料變化多元的南部粽，而口感粒粒分明、較重口味的北部粽同樣獲得過半支持。站上熱銷包含：「嘉義福源 肉粽禮盒」、「屏東上好肉粽」以及屢獲得獎殊榮，為北部人氣名粽首選「南門市場 立家湖州粽」。
此外，PChome 24h購物也盤點吃粽不可或缺的靈魂醬料TOP3，熱銷第一名醬料由「東泉辣椒醬」拿下，其以台中在地甜辣滋味著名，不僅曾於端午節期間創下累積銷售破千瓶的佳績，更獲得多名網友於社群讚爆狂推；第二名則為「老干媽 香辣脆油辣椒」，獨特的焦香甘美滋味，為肉粽襯托香氣；第三名為「扒扒飯 雙椒醬」獨特口味超下飯，讓人忍不住一口接一口。可見近年來除了百搭的甜辣醬獲得民眾青睞外，可作為拌飯拌麵的含料拌醬，亦躍居為近期新興趨勢。
momo購物網
4月底粽子買氣即湧現，至今業績年增直逼150%，端午粽選擇以市場老字號最熱賣，像是人氣超夯近期已狂賣2,000顆的「立家」五福湖州粽；還有「億長御坊」北部台灣粽；以及數十載老店「嘉義福源」花生蛋黃香菇栗子肉粽。星級飯店美味如「阿一鮑魚」鮑魚吉饗干貝櫻花蝦吉利雙粽組、「晶華酒店」端午節限定推出古早味一口粽；還有五星飯店「漢來飯店」大禮包粽葷食組。
瞄準端午節美食商機，momo《端午放粽購》5折起活動即日開跑，加碼兩大滿額送，凡於活動期間購買指定商品並單日單筆消費滿666，即可登記抽Nintendo Switch電光藍紅Joy-Con電力加強版主機；滿$1,388登記送10%momo幣。
Yahoo奇摩購物
Yahoo奇摩購物觀察發現，消費者選購粽子的三大趨勢：「經典名店」依舊是消費者心頭好，知名店家如南門市場立家、新東陽、晶華酒店等延續往年熱烈買氣。「健康低卡」風，疫情催生民眾健康意識抬頭，如「呷七碗」的花椰米粽標榜熱量減少2/3也成關注商品。「創意粽」蒟蒻水果粽、干貝粽、鮑魚粽等接受度大幅提升，同時，「粽子好朋友」－醬料，除了甜辣醬外，泰式辣醬、海山醬、蒜蓉油膏、韓式甜辣醬等也是饕客活用沾醬變化新滋味的好幫手。調味醬整體業績也出現1.5倍成長、去油解膩的茶飲也漲8成。
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樂天市場
樂天市場站上觀察，自5月初端午節活動開跑以來，相關端午節商品的關鍵字站上熱搜前10名，如「肉粽」、「伴手禮」、「端午節」、「粽子」等，在銷量方面，相較去年同期約有25% 成長，顯見在疫情持續升溫之下，民眾開始減少外出購物，改以線上購買節慶禮盒。
進一步觀察分析，在口味方面，傳統老店及創新口味的粽子特別受到民眾的喜愛，銷售額相較去年同期成長二成；在禮盒方面，粽子系列禮盒較受歡迎，整體銷量占端午節禮盒約四成。
樂天市場推出粽夏慶端午活動，即日起至5/31，購買指定店家即享最高10%點數回饋，搭配夏雙回饋購物季所有店家單筆滿額1500元送100點，使用「樂天信用卡」刷 2筆以上，累積滿5,000元加碼再賺10%點數回饋。