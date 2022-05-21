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綠縣市黨部主委改選明登場　正國會守江山、英系來勢洶洶

▲張茂楠是否能夠在北市黨部主委一戰勝出，對英系來說有相當大的意義。（資料照／記者丁上程攝）
▲張茂楠是否能夠在北市黨部主委一戰勝出，對英系來說有相當大的意義。（資料照／記者丁上程攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-21 14:20:292022-05-21 14:27:10

民進黨將於明（22）日舉行黨職改選，預計選出新任全國黨代表、市黨員代表及各縣市黨部主委，不僅關係未來2年地方黨部由誰執掌，也將牽動預計在7月17日全代會中登場的中執委、中常委改選，黨內各派系皆嚴陣以待。其中，原先競爭最猛烈的高雄市已協調成同額競選，新北市在正國會余天退選後也相對單純；台北市則由英系張茂楠對陣非英系力挺的顏聖冠，另彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、基隆市、金門縣預料都將上演2強相爭。

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民進黨將改選黨職，由於將牽涉中執委、中常委選舉，進而影響2024總統立委大選黨內佈局，因此各派系都希望奪下更多席次。原先新北市與高雄市都競爭相當激烈，惟新北正國會的余天聲稱因「家庭因素」退選後，湧言會的現任主委何博文幾近確定連任，惟余天日前已登記參選，故選票上仍會有余天的欄位。

高雄市部分，湧言會的現任主委趙天麟並未登記，確定退選，由代表菊系、立委許智傑胞弟許智善同額競選，黨內人士分析，此象徵菊系挾著議員初選漂亮戰果回歸高市黨部外，湧言會近2年在高雄地方大舉擴張的勢力，恐也隨精神領袖林崑海逝世後有所消退。

另台北市黨部主委吳怡農也早早表態不連任，此次選舉延續上次綠色友誼對戰英系的兩強態勢，由綠色友誼、民主活水、正國會、湧言會等「非英系」陣營共挺的前北市議員顏聖冠，對上英系所推的現任市議員張茂楠。北市綠營人士分析，此次選舉相對緩和，未如上屆殺到刀刀見骨，並非競爭不激烈，主要還是疫情嚴峻且雙方都保有風度，最終由誰勝出仍無法斷言。

另回顧本屆黨職選舉時，黨內派系正國會在地方黨部主委選舉一舉強攻拿下7席，成為最大贏家，此次自然也成為各派系競爭的主要對象。此次英系積極布局多個縣市、拓展版圖，在基隆市、金門縣、宜蘭縣與正國會交鋒。

基隆市部分，正國會現任主委蘇仁和將對上英系的前主委張錦煌角逐；金門縣則是由與正國會友好的現任主委許建全，對上金門小英之友會長蔡其雍；宜蘭縣正國會主委陳俊宇爭取連任，英系支持的前主委黃建財來勢洶洶。

另外，彰化縣的正國會的縣議員許書維也面臨綠色友誼中評委楊富鈞挑戰；嘉義市則是綠色友誼的現任主委黃露慧，對上英系立委王美惠的顧問黃敏修，嘉義地方人士分析，戰況五五波相當激烈，自己實在也沒把握說得準誰贏。

而原先也有所競爭的雲林縣，原是正國會盟友、山線立委劉建國力挺的現任執委沈健興，與海線立委蘇治芬助理林金忠競爭，不過，沈健興日前宣布退選並全力支持林金忠，也讓雲林的山海之爭畫下句點。

而新竹市由市長林智堅人馬、現任主委陳建名角逐、台中市現任主委李天生續選、台南市現任主委潘新傳拚連任，3人皆同額競選，沒有意外都將續任。

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