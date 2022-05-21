綠縣市黨部主委改選明登場　正國會守江山、英系來勢洶洶

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高雄市部分，湧言會的現任主委趙天麟並未登記，確定退選，由代表菊系、立委許智傑胞弟許智善同額競選，黨內人士分析，此象徵菊系挾著議員初選漂亮戰果回歸高市黨部外，湧言會近2年在高雄地方大舉擴張的勢力，恐也隨精神領袖林崑海逝世後有所消退。
另台北市黨部主委吳怡農也早早表態不連任，此次選舉延續上次綠色友誼對戰英系的兩強態勢，由綠色友誼、民主活水、正國會、湧言會等「非英系」陣營共挺的前北市議員顏聖冠，對上英系所推的現任市議員張茂楠。北市綠營人士分析，此次選舉相對緩和，未如上屆殺到刀刀見骨，並非競爭不激烈，主要還是疫情嚴峻且雙方都保有風度，最終由誰勝出仍無法斷言。
另回顧本屆黨職選舉時，黨內派系正國會在地方黨部主委選舉一舉強攻拿下7席，成為最大贏家，此次自然也成為各派系競爭的主要對象。此次英系積極布局多個縣市、拓展版圖，在基隆市、金門縣、宜蘭縣與正國會交鋒。
基隆市部分，正國會現任主委蘇仁和將對上英系的前主委張錦煌角逐；金門縣則是由與正國會友好的現任主委許建全，對上金門小英之友會長蔡其雍；宜蘭縣正國會主委陳俊宇爭取連任，英系支持的前主委黃建財來勢洶洶。
另外，彰化縣的正國會的縣議員許書維也面臨綠色友誼中評委楊富鈞挑戰；嘉義市則是綠色友誼的現任主委黃露慧，對上英系立委王美惠的顧問黃敏修，嘉義地方人士分析，戰況五五波相當激烈，自己實在也沒把握說得準誰贏。
而原先也有所競爭的雲林縣，原是正國會盟友、山線立委劉建國力挺的現任執委沈健興，與海線立委蘇治芬助理林金忠競爭，不過，沈健興日前宣布退選並全力支持林金忠，也讓雲林的山海之爭畫下句點。
而新竹市由市長林智堅人馬、現任主委陳建名角逐、台中市現任主委李天生續選、台南市現任主委潘新傳拚連任，3人皆同額競選，沒有意外都將續任。