中重症+223！30多歲男心肺衰竭亡　9個月嬰哮吼住加護

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天死亡個案中，最年輕的是1位30多歲男，本身有肝硬化慢性病史，染疫合併心肺衰竭過世；另外40多歲的還有2位有癌症、腦出血的共病，也是染疫後併發呼吸衰竭病逝。
重症部分，羅一鈞表示，20多歲女罹患癌症，打過2劑疫苗，出現短暫呼吸窘迫，住進加護後，使用瑞德西韋，目前已經出院。
兒童重症部分，羅一鈞指出，1位5歲男童有先天性肌肉系統疾病，發病當天出現腿痛，隨後在家昏厥，送急診後發現肺炎加上腦水腫，插管轉送兒童專責病院，血氧偏低，給予瑞德西韋治療，也有針對腦水腫來治療處理，目前比較明確是有肺炎，至於腦水腫是不是有合併腦炎，還需要研判。
羅一鈞說，還有1位9個月大的男嬰，該案本身沒有慢性病史，15日出現發燒、咳嗽，到醫院採檢PCR陽性，17日凌晨出現高燒、呼吸喘，再送醫院急診，發現有血氧偏低情況，而到急診之前已經發現有哮喘情況，應是上呼吸道有發炎，立刻收住小兒加護病房插管，有使用呼吸器、用瑞德西韋治療，20日已移除呼吸器，病況改善，持續在加護病房治療中。（編輯：孫為榮）
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