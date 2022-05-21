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中重症+223！30多歲男心肺衰竭亡　9個月嬰哮吼住加護

▲流行疫情指揮中心今（21）日表示，增中重症223例，包括中症153、重症70例，其中有兒童重症2例。（圖／指揮中心）
▲流行疫情指揮中心今（21）日表示，增中重症223例，包括中症153、重症70例，其中有兒童重症2例。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 14:26:51

流行疫情指揮中心今（21）日表示，增中重症223例，包括中症153、重症70例，其中有兒童重症2例；死亡部分有59例，近半數沒有接種疫苗，最年輕的是1位30多歲男，本身有肝硬化慢性病史，染疫合併心肺衰竭過世。

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指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、56例具慢性病史、29例無疫苗接種。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天死亡個案中，最年輕的是1位30多歲男，本身有肝硬化慢性病史，染疫合併心肺衰竭過世；另外40多歲的還有2位有癌症、腦出血的共病，也是染疫後併發呼吸衰竭病逝。

重症部分，羅一鈞表示，20多歲女罹患癌症，打過2劑疫苗，出現短暫呼吸窘迫，住進加護後，使用瑞德西韋，目前已經出院。

兒童重症部分，羅一鈞指出，1位5歲男童有先天性肌肉系統疾病，發病當天出現腿痛，隨後在家昏厥，送急診後發現肺炎加上腦水腫，插管轉送兒童專責病院，血氧偏低，給予瑞德西韋治療，也有針對腦水腫來治療處理，目前比較明確是有肺炎，至於腦水腫是不是有合併腦炎，還需要研判。

羅一鈞說，還有1位9個月大的男嬰，該案本身沒有慢性病史，15日出現發燒、咳嗽，到醫院採檢PCR陽性，17日凌晨出現高燒、呼吸喘，再送醫院急診，發現有血氧偏低情況，而到急診之前已經發現有哮喘情況，應是上呼吸道有發炎，立刻收住小兒加護病房插管，有使用呼吸器、用瑞德西韋治療，20日已移除呼吸器，病況改善，持續在加護病房治療中。（編輯：孫為榮）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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