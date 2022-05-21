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內幕／綠主委改選！新北、高雄喬好了　北市激戰到最後

▲若無意外，何博文將連任民進黨新北市黨部主委，也替在高雄敗陣的湧言會守下同樣重要的一席。（圖／民進黨提供）
▲若無意外，何博文將連任民進黨新北市黨部主委，也替在高雄敗陣的湧言會守下同樣重要的一席。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-21 14:25:10

民進黨縣市黨部主委改選明（22）日登場，其中新北市、高雄市近一個多月來選戰曲折，受到諸多關注，預計將分別由現任新北市黨部主委何博文續任，以及代表菊系、立委許智傑胞弟許智善出線；而首善之都台北市也上演2強相爭，由於連動年底北市長提名，也可說是牽一髮動全身。

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▲許智善登記參選民進黨高雄市黨部主委。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.04.19）
▲許智善將接掌高雄市黨部，也象徵菊系勢力回歸。（圖／記者鄭婷襄攝）
屬正國會派系的立委余天原表態投入新北市黨部主委選舉，一度攪亂選情，讓尋求連任的湧言會何博文選情不樂觀，更讓在高雄節節敗退的湧言會再被看衰；惟日前余天突然投下震撼彈，以照顧女兒余苑綺健康等家庭因素退選，更聲明全力支持何博文連任。

余天的退選讓各界霧裡看花，在正國會內部也有諸多雜音，綠營基層覺得「被耍」，反彈聲浪一時之間也尚未弭平。

新北市地方人士表示，余天過去擔任過黨部主委，且人和佳、知名度高，是民進黨重要的活招牌，在宣佈參選後被多數派系視為最大公約數，當選主委回鍋執掌新北市黨部幾乎可說沒有懸念，但卻突然退選，讓基層詫異。

另有派系人士認為，湧言會在精神領袖林崑海過世後節節敗退，正國會此時與湧言會合作，可以視為「雪中送炭」，而湧言會想有的媒體資源，也可與正國會有所合作，是最後余天退選支持何博文的原因。

不過，正國會人士則表示，余天退選主委「有暗盤」根本是不實謠言，余天退選完全就是家庭因素，大家在電視上都看得很清楚了，且余天退選後並沒有任何動作，雖然因為已登記參選，選票上還是有其名字欄位，但相信基層能夠諒解余天的決定，並且全力支持何博文。

另外高雄市部分，2020年時趙天麟代表湧言會參選市黨部主委漂亮勝出，知情人士分析，係因湧言會當時仍有已故精神領袖林崑海負責操盤，就連不少原先挺菊系的基層勢力都倒戈，然而此次的狀況已有不同。

該人士也說，這次湧言會在高雄市議員黨內初選可說是相當慘澹，就連曾任副議長的蔡昌達、在趙天麟本命區參選的鄧巧佩都意外落馬，趙拚主委連任選情艱困可想而知。

在地人士透露，趙天麟評估此次菊系勢不可擋，提出由市長陳其邁協調、自己與表態參選的菊系立委許智傑都退選的要求。陳其邁日前分別與趙天麟、許智傑會談，最終眾人達成共識，為免2018高雄慘案再現，市黨部應以團結勝選為目標，而包含陳其邁、趙天麟、許智傑都認為，熟悉黨務的許智善是可接受人選，此次市黨部主委競爭告一段落。

北市部分，現任台北市黨部主委吳怡農早表態不連任，此次選舉延續上次綠色友誼對戰英系的兩強態勢，由綠色友誼、民主活水、正國會、湧言會等「非英系」陣營共同支持的前北市議員顏聖冠，要對上英系所推的現任市議員張茂楠。北市綠營人士分析，此次選舉相對緩和，未如上屆殺到刀刀見骨，並非競爭不激烈，主要還是疫情嚴峻且雙方都保有風度，最終由誰勝出仍無法斷言。

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