內幕／綠主委改選！新北、高雄喬好了　北市激戰到最後

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余天的退選讓各界霧裡看花，在正國會內部也有諸多雜音，綠營基層覺得「被耍」，反彈聲浪一時之間也尚未弭平。
新北市地方人士表示，余天過去擔任過黨部主委，且人和佳、知名度高，是民進黨重要的活招牌，在宣佈參選後被多數派系視為最大公約數，當選主委回鍋執掌新北市黨部幾乎可說沒有懸念，但卻突然退選，讓基層詫異。
另有派系人士認為，湧言會在精神領袖林崑海過世後節節敗退，正國會此時與湧言會合作，可以視為「雪中送炭」，而湧言會想有的媒體資源，也可與正國會有所合作，是最後余天退選支持何博文的原因。
不過，正國會人士則表示，余天退選主委「有暗盤」根本是不實謠言，余天退選完全就是家庭因素，大家在電視上都看得很清楚了，且余天退選後並沒有任何動作，雖然因為已登記參選，選票上還是有其名字欄位，但相信基層能夠諒解余天的決定，並且全力支持何博文。
另外高雄市部分，2020年時趙天麟代表湧言會參選市黨部主委漂亮勝出，知情人士分析，係因湧言會當時仍有已故精神領袖林崑海負責操盤，就連不少原先挺菊系的基層勢力都倒戈，然而此次的狀況已有不同。
該人士也說，這次湧言會在高雄市議員黨內初選可說是相當慘澹，就連曾任副議長的蔡昌達、在趙天麟本命區參選的鄧巧佩都意外落馬，趙拚主委連任選情艱困可想而知。
在地人士透露，趙天麟評估此次菊系勢不可擋，提出由市長陳其邁協調、自己與表態參選的菊系立委許智傑都退選的要求。陳其邁日前分別與趙天麟、許智傑會談，最終眾人達成共識，為免2018高雄慘案再現，市黨部應以團結勝選為目標，而包含陳其邁、趙天麟、許智傑都認為，熟悉黨務的許智善是可接受人選，此次市黨部主委競爭告一段落。
北市部分，現任台北市黨部主委吳怡農早表態不連任，此次選舉延續上次綠色友誼對戰英系的兩強態勢，由綠色友誼、民主活水、正國會、湧言會等「非英系」陣營共同支持的前北市議員顏聖冠，要對上英系所推的現任市議員張茂楠。北市綠營人士分析，此次選舉相對緩和，未如上屆殺到刀刀見骨，並非競爭不激烈，主要還是疫情嚴峻且雙方都保有風度，最終由誰勝出仍無法斷言。