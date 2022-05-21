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北韓疫情炸裂！傳脫北者在中國被拘　部分驗出新冠陽性

▲北韓已連續5天單日新增發燒病患都破20萬，顯示新冠疫情嚴峻。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓已連續5天單日新增發燒病患都破20萬，顯示新冠疫情嚴峻。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-21 14:52:30

北韓近日新冠疫情嚴峻，已連續5天單日新增發燒病患都破20萬，由於缺乏疫苗、醫療基礎建設不足加上潛在糧食危機，令外界憂心北韓面對這波疫情根本沒有招架之力，真實染疫和死亡人數恐遠大過官方公布數字，但也不排除部分病患其實是感染了麻疹、傷寒、百日咳等傳染病。有外媒報導稱，近日在中國與北韓接壤的邊境城市抓獲一批脫北者，其中有人被驗出對新冠病毒呈現陽性反應，進一步顯示北韓境內確實存在疫情的事實。

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根據《NK News》報導，有關消息最早是由《韓國文化廣播公司》（MBC）的駐北京記者報導，並引用多個未具名的消息來源，說近期有5名北韓人從平安北道越過鴨綠江，逃往中國遼寧省丹東市，其中3人被捕，2人在逃。

報導聲稱，由於北韓疫情嚴重，讓本來生活就不好過的人民更難受，這些脫北者似乎無法承受疫下物資更加短缺，只得設法逃離，而工具疑似為破舊的木造船隻。

然而，這些脫北者中，有人被篩檢出對新冠病毒呈陽性反應，這對正在竭力撲滅其境內疫情的中國來說，無疑是個壞消息，丹東市已在鴨綠江沿岸設置了新冠病毒檢測站。

韓國統一部20日表示，正在調查有關5名脫北者越過中朝邊境的報導，並與相關政府部門合作，進一步查核事情真相，同時補充說，該部尚未獲得確切的情報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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