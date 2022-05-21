柯P批松機篩檢站是「瞎指揮」！陳時中：北市府忙不勞煩
指揮中心今（21）日在松山機場新設一座大型篩檢站，卻慘遭台北市長柯文哲痛批戰術錯誤，要中央別「瞎指揮」；對此，指揮官陳時中說，設立初衷就是希望緩解PCR壓力，由於北市府忙不敢勞煩，因此由中央直接與三總合作開設。
柯文哲今天上午重砲抨擊中央，他認為負責松山機場篩檢站的三軍總醫院院內名額僅466個，松山分院也只有160個，應該在現有的點增加量能，而不是設新的點，呼籲中央「不要為了設而設」。
對此，陳時中回應，中央增設PCR據點就是要緩解壓力，也讓民眾的需求獲得滿足，各地方政府也都非常忙碌，中央和三總直接合作開設篩檢站，「台北市當然是忙，我們也不敢勞煩」，這本來就是地方政府職責，地方若忙，就由中央來幫忙。
陳時中也表示，在松機設PCR據點原因，希望以病人為中心，讓需求能夠即時被滿足，而松機能篩檢的地方不多，只是提供一項更便民的手段。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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