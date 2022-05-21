停車遭前後夾擊怎辦？大叔「神招」秒開走 路人緊盯嚇壞
學習開車不僅要學會在路上如何正確操作油門以及煞車，停車的技巧也是非常重要，尤其是路邊停車、移車這類型的模式，停太慢可能影響交通，技術不好也可能擦撞別台車輛等等，讓不少人直呼其實開車最難的就是路邊停車以及移車。而國外一名大叔可厲害了！不會技巧沒關係，直接將車抬起，讓路人全部瞬間傻眼。
只見影片當中，一開始出現三位男子，另兩位男子站在路邊閒聊，結果一個大叔站在車邊左看右看，發現車子的前面有機車擋著，後面也有汽車擋著，是最高難度「前後夾擊」要將車駛出的狀況，結果大叔思考了一下之後，直接蹲下從車輛左後方大力一搬，將車抬出車格外，接著揚長而去，讓一旁路人直接傻眼看了好幾秒。
影片曝光後，不少網友直呼「等等，不是每個不會停車的力氣都這麼大欸」、「.......路人們是真的嚇到了」、「希望我也有這個力氣，停車真的很困難」、「請問是超人嗎？一台車這麼輕鬆的抬起來啊」、「太厲害了大叔，幹得好啊！」
事實上，《NOWnews》先前也曾報導過「汽車駕照最難不是S彎？『魔王關卡』考過都不會：學20年」，內容就提到，不少考過駕照的人都表示，路邊停車、移車真的是最困難的，許多人考駕照開車都經過20年，依舊是無法獨立完成停車以及移車，結果這位大叔直接大力水手上身，超狂的搬開車輛輕鬆開離，讓不少網友笑噴表示「輕鬆解決路邊停車移車的問題，也不是人人可以做到」。（編輯：張嘉哲）