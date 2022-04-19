汽車駕照最難不是S彎？「魔王關卡」考過都不會：學20年
現在的汽車駕照考試對比以前來說，可以說是難度較高，不僅要通過場內多道關卡，還要正式上路進行道路考試才能拿到駕照，其中，最地獄的「S彎進退」對於新手來說可以說是非常困難，不少駕訓班教練都稱他為魔王關卡。近日，就有網友討論「有沒有人跟我一樣開車開那麼久還是不會路邊停車？」貼文意外引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「好想去旅行」貼文指出「有沒有人已經考過駕照很久，但是到現在都還不會『路邊停車』的？完全沒辦法停車的苦主有嗎？在線等」原PO表示「自己目前僅會使用倒車入庫的停車法，但是遇到路邊的停車格時，根本完全沒有辦法自行完成停車動作」。
據了解，目前汽車駕照考試當中，停車的方式一共分為兩種，一種為「倒車入庫」停車；另一種則是「路邊停車」，由於倒車入庫屬於一次性轉動方向盤，只要方向對準，倒車停好絕對沒問題；不過「路邊停車」要打動兩次方向盤，且以真實路邊的狀況來說，如果遇到停車格前後都有車的狀況，加上後方來車要等待自己停好車才能通行，無形之中對於駕駛會有一股壓力，被網友公認是開車上路中的最大魔王關卡。
貼文一出，網友紛紛回應「我有駕照，路邊停車，任何停車都不行XD」、「我也有駕照，但是路邊停車學20年還是不會XD」、「駕訓班都背口訣XD在外面根本不是口訣問題啊笑死」、「我朋友，出門需要停車時都請計程車司機幫忙停車哈哈哈哈哈哈」、「開車快10幾年，路邊停車依然有障礙很嚴重」、「嚴重障礙+1受不了後方來車給的壓力.....」、「路邊停車真的才是最難的」、「上班常因為停車停太久而遲到，練了很久才會」。（編輯：張嘉哲）