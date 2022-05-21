拜登訪韓被抓包「尹錫悅說成文在寅」 還突然提醒人投票
美國總統拜登（20日）抵達韓國，並於21日與韓國總統尹錫悅舉行會談，發表聯合聲明，重申應和平解決北韓核問題、同意加強對朝震懾，以及台海和平穩定的重要性。不過可能因為年紀大了，口誤的情況還是沒改善，在參觀三星廠房時，被眼尖的外媒抓到把剛上任的尹錫悅叫成「Moon」，顯然是在指韓國前總統文在寅，但隨即就自行修正。
根據《華盛頓觀察家》報導，文在寅於本月10日結束5年的韓國總統任期，新總統尹錫悅剛上任不久，就接待了展開任內首次亞洲之旅的拜登，20日在京畿道平澤的三星電子半導體工廠演講時，拜登在結尾時說：「非常感謝你們，還有文在寅總統，感謝你們迄今為止所做的一切。」
報導指出，站在拜登旁邊的尹錫悅，對這個口誤並沒有什麼反應，而拜登稍早在提到尹錫悅時，用的也是正確的名字稱呼。
報導也提到，拜登並不孤單，因為75歲的美國前總統小布希（George W. Bush），近日也曾指責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin)）對「伊拉克」進行了「不合理和野蠻的入侵」，然後又迅速澄清他指的其實是烏克蘭。
此外，韓國《東亞日報》也報導，20日在參訪三星工廠時，拜登突然對身旁1名男子說：「彼得，別忘了投票，雖然你住在這裡，但是別忘了投票」。
據悉，彼得是總部位於加州的半導體公司科磊（KLA）員工，當時他正在為拜登說明KLA和三星的合作狀況。
外界認為，拜登在這裡所說的投票，應該是指今年11月的美國期中選舉，將選出參眾兩院議員和州長等地方公職人員，也顯示拜登對期中選舉的重視，雖然這個「提醒」在當下顯得有點突兀。