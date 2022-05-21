高雄今新增7548例確診　陳其邁：以同住家人交叉感染最多

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陳其邁也說，高雄目前檢驗量能正常，診所也能驗快篩，民眾有症狀還是到診所就醫、快篩，有症狀者到診所快篩，陽性比率約23%，這些快篩陽者最後PCR陽性率約86%。
中央公布高雄市今天新增7646例，不過經市府疫調發現，有62例居住地在外縣市轉銜或境外移入、改判為7584例，。其中，隔離期陰轉陽1373例、外縣市旅遊史148例、密切接觸者5815例（同住親友2333例、餐飲娛樂917例、職場校園1993例、高風險場域572例）、新案疫調中248例。
衛生局簡任技正潘炤穎分析今天確診人口表示，隔離陰轉陽從5月14日約12%到5月21日已增至18.1%，主要與高市防疫政策提早發放關懷包有關，接觸風險者可快速拿到快篩試劑，除了第1天快篩外，其他約在第2、3天驗出陽性比例高，因是同住接觸者，這部分在社區的相對風險比較小。
潘炤穎也從確診最大宗的密切接觸者5815來看，同住家人佔24.3%、職場風險佔23.1%，且職場傳播鏈風險仍然很高，其中又以軍事單位、公司、工廠發生群聚有關。另外，他也說近期餐飲業原本感染比例有下降，但這2天有上升趨勢，提醒民眾在外用餐仍要特別小心。染疫年齡層部分，0-11歲、65歲以上確診比例上升中，家中有幼童、長者應特別注意，並請盡快打疫苗。
衛生局長黃志中表示，高雄市至今確診個案有3萬1272人居家照護，集檢所279人、加強型防疫旅館50人、住院578人。醫療量能部分，目前負壓、專責病房空床數為1308床、佔68.2%，加強型防疫旅館空床數436房，佔90.1%。
黃志中也宣布，即日起開放施打BNT疫苗，接種對象分別是一般民眾(18歲以上)接種1、2、3劑；65歲以上長者接種1、2、3、4劑；12-17歲青少年接種1、2劑。其中長者施打有500元禮券，若施打3、4劑再加贈200元禮券，民眾可至435家合約醫療院所預約施打。
另外，5月25日起開放5-11歲兒童施打基礎劑，以及12-17歲青少年施打追加劑，可持接種意願書至本市298家醫療院所施打。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。