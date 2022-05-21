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高雄今新增7548例確診　陳其邁：以同住家人交叉感染最多

▲高雄今天新增7548例確診，市長陳其邁表示，仍以同住家人交叉感染最多。(圖／高市府提供)
▲高雄今天新增7548例確診，市長陳其邁表示，仍以同住家人交叉感染最多。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-21 17:30:33

高雄今(21)日新增7584起本土確診案，市長陳其邁表示，目前染疫類型仍以密切接觸者最多，尤其居隔期間陰轉陽的部分仍以確診者的同住家人占了最大的比例，呼籲民眾家中有確診者要務必小心，最好能住在單一套房內，不要共用浴室、餐廳甚至拿下口罩用餐，更要做好消毒工作。

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▲5月4日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲5月4日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲全台各縣市5日平均發生率，高雄、台南、台中上升速率都在增加中。(圖／高市府提供)
▲全台各縣市5日平均發生率，高雄、台南、台中上升速率都在增加中。(圖／高市府提供)
陳其邁也指出，居隔者、同住親友、職場仍是主要的3大感染來源，尤其同住家人傳播風險非常高。至於全台各縣市5日平均發生率，高雄、台南、台中上升速率都在增加中，而且比以往來得更陡，提醒社區傳播風險仍高，北部則受限檢驗量能及有些人沒出來驗而有減緩上升速度。

陳其邁也說，高雄目前檢驗量能正常，診所也能驗快篩，民眾有症狀還是到診所就醫、快篩，有症狀者到診所快篩，陽性比率約23%，這些快篩陽者最後PCR陽性率約86%。

中央公布高雄市今天新增7646例，不過經市府疫調發現，有62例居住地在外縣市轉銜或境外移入、改判為7584例，。其中，隔離期陰轉陽1373例、外縣市旅遊史148例、密切接觸者5815例（同住親友2333例、餐飲娛樂917例、職場校園1993例、高風險場域572例）、新案疫調中248例。

衛生局簡任技正潘炤穎分析今天確診人口表示，隔離陰轉陽從5月14日約12%到5月21日已增至18.1%，主要與高市防疫政策提早發放關懷包有關，接觸風險者可快速拿到快篩試劑，除了第1天快篩外，其他約在第2、3天驗出陽性比例高，因是同住接觸者，這部分在社區的相對風險比較小。

潘炤穎也從確診最大宗的密切接觸者5815來看，同住家人佔24.3%、職場風險佔23.1%，且職場傳播鏈風險仍然很高，其中又以軍事單位、公司、工廠發生群聚有關。另外，他也說近期餐飲業原本感染比例有下降，但這2天有上升趨勢，提醒民眾在外用餐仍要特別小心。染疫年齡層部分，0-11歲、65歲以上確診比例上升中，家中有幼童、長者應特別注意，並請盡快打疫苗。

衛生局長黃志中表示，高雄市至今確診個案有3萬1272人居家照護，集檢所279人、加強型防疫旅館50人、住院578人。醫療量能部分，目前負壓、專責病房空床數為1308床、佔68.2%，加強型防疫旅館空床數436房，佔90.1%。

黃志中也宣布，即日起開放施打BNT疫苗，接種對象分別是一般民眾(18歲以上)接種1、2、3劑；65歲以上長者接種1、2、3、4劑；12-17歲青少年接種1、2劑。其中長者施打有500元禮券，若施打3、4劑再加贈200元禮券，民眾可至435家合約醫療院所預約施打。

另外，5月25日起開放5-11歲兒童施打基礎劑，以及12-17歲青少年施打追加劑，可持接種意願書至本市298家醫療院所施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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