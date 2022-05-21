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美韓聯合聲明提台灣！指印太繁榮關鍵是「台海和平穩定」

▲美國總統拜登（Joe Biden）21日下午與韓國總統尹錫悅會談後，發表聯合聲明，談及印太繁榮關鍵與台海和平穩定。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登（Joe Biden）21日下午與韓國總統尹錫悅會談後，發表聯合聲明，談及印太繁榮關鍵與台海和平穩定。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-21 17:14:152022-05-21 17:15:31

美國總統拜登（Joe Biden）21日下午與韓國總統尹錫悅，在龍山總統府舉行首腦會談，會後發表聯合宣言，重申應和平解決北韓核問題，並提及台海問題，指雙方都認同台海的和平穩定，是促進印太繁榮的關鍵。

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根據白宮官網發布的聲明內容，雙方元首都認識到應維護自由開放、繁榮和平的印太地區，本著開放、透明和包容的原則，通過印太經濟架構（IPEF）密切合作，包含數位經濟、供應鏈、乾淨能源和其他促進永續經濟增長的優先事項。

此外，尹錫悅和拜登也重申了對東協（ASEAN）的堅定支持，承諾加強與東南亞和太平洋島國的合作，並將與日本3方聯手，共同應對經濟挑戰。

在提到台灣的部分，2人都重申，會致力於維護國際法所保障的和平穩定、合法和不受干擾的貿易，包括航海及飛行自由，不論是在南海還是其他海域，並強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性，是印太地區安全與繁榮的重要因素。

對於印太地區的人權和法治狀況，尹錫悅和拜登則都譴責緬甸軍政府對平民的攻擊，敦促立即停止暴力，釋放被捕者，迅速恢復民主制度，呼籲其他國家一起為緬甸國民提供避難所，並禁止向緬甸軍方出售武器。

至於朝鮮半島的核武問題，美韓領導人共同譴責了北韓今年以來，頻繁的飛彈試射行為，明顯違反了聯合國安理會決議，呼籲北韓盡快與國際社會合作，放棄大規模殺傷性武器計劃。

2位領袖重申，透過對話和平解決北韓核問題的途徑仍然開放，促請平壤重返談判，讓朝鮮半島無核化。為了進一步威懾北韓，2人也計畫未來要擴大聯合軍演規模，協調美國軍事戰略資產部署在韓國等等。

拜登表示，過去數十年間，美韓同盟始終是地區和平與繁榮的主軸，對於遏制北韓的威脅也至關重要，2國正攜手迎接時代挑戰，也將在應對新冠疫情、確保供應鏈穩定、應對氣候危機、鞏固地區安全、建立自由開放的印太秩序方面繼續同行。

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