聯合國人權專員將訪新疆　美國：不抱期望

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巴舍萊是應北京當局邀請參訪，這將是2005年聯合國人權事務高級專員阿布爾（Louise Arbour）造訪中國以來，首位再有人權事務高級專員往訪中國。
美國強烈批評，「十分擔心」曾任智利總統的巴舍萊是在能否目睹實況未獲保證的情況下訪中。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）向媒體表示：「我們並不指望，中華人民共和國會同意讓巴舍萊接觸到必要實況，以針對新疆人權環境執行完整、不受操弄的評估。」
普萊斯並警告，巴舍萊尚未發布一份外界期待已久、有關新疆的報告。美國和若干西方國家都表示，北京當局對維吾爾人等以穆斯林為主、說突厥語的民族實施「種族滅絕」。
普萊斯表示：「雖然巴舍萊的辦公室經常保證將在短期內公布這份報告，但至今尚未公布，我們呼籲這位高級專員立即發布報告，不要等待出訪中國。」
普萊斯說，面對新疆暴行和中國各地其他違反與侵犯人權的無可爭辯證據，巴舍萊一再保持沉默，令人深感憂慮；並說，巴舍萊應該成為人權問題的主要發聲者。
儘管巴舍萊要求此行參訪不受限制，但人權團體指出，這次出訪的條件尚未對外披露。
人權團體並表示，擔心一向堅稱只對「友好訪問」感興趣的中國當局，可能會操控巴舍萊的參訪行程。（譯者：李佩珊/核稿：張佑之）1110521