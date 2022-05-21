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中職／古林睿煬遭球迷影射放水　蔡其昌會長說話了

▲ 古林睿煬遭球迷影射放水不實言論，蔡其昌會長相挺球員。（圖/取自蔡其昌臉書）
▲ 古林睿煬遭球迷影射放水不實言論，蔡其昌會長相挺球員。（圖/取自蔡其昌臉書）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-21 18:14:50

統一獅21歲強投古林睿煬因為昨日表現不佳被球迷批評並影射放水，對此，中職聯盟會長蔡其昌今天透過臉書，公開相挺球員，並請聯盟支持協助，以正視聽。

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以下為蔡其昌臉書全文：

昨晚，統一獅21歲強投古林睿煬因為表現不理想吞敗投，看到古林賽後在IG貼出有球迷影射「無恥、拿了不該拿的東西」，讓古林怒斥「可以說我丟得很爛，批評指教我都接受，但我真的不能接受這種影射的留言。」

看到這種「影射放水」的言論，是我最不能接受的事，稍早我已經請聯盟全力協助球團與古林選手，不論選擇任何處理方式，我與聯盟法務、律師都會全力協助並支持古林選手。

#那段棒球黑暗的日子，身為職棒資深球迷的我，一直不願意再回首那段歷史。「我很多年沒看球了」、「現在都看MLB比較多」這大概是我在職棒連續爆發假球案的黑暗時期，常說的幾句話，尤其是自己非常喜歡的球員涉入假球案時，更是晴天霹靂，不敢置信。

「棒球是國球」這是許多任總統、立委最常說的話，所以在強勢修法與環境逐漸改善下，職棒從谷底一步一步爬到今天，稍微可以看到一點成績，甚至我們也邀請到 #台鋼雄鷹 加入，讓職棒睽違14年後，重回六隊的榮景。

「傷害棒球只需要一句話，但它受傷後，要復原卻需要很久很久的時間。」希望你不論是死忠球迷，還是運彩迷，甚至只是單純喜歡棒球的人，都可以用鼓勵的方式給球員打氣加油，畢竟「人」都會有高低潮，有巔峰當然也會有不順的時候，#追求勝利同時也從失敗中得到經驗，因為台灣棒球最高殿堂，真的不容易！

#老球迷的心內話
#那天與總統欣賞努力的20歲古林


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