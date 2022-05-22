COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

小野麗莎提到「非常艱困的時刻」　淚灑高雄謝謝台灣人

▲小野麗莎高雄演出感動滿滿。（圖／好滿意音樂）
▲小野麗莎高雄演出感動滿滿。（圖／好滿意音樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-22 08:07:00

日籍巴西歌手小野麗莎無畏疫情來台，20日起在台北、高雄一連舉辦4場演出，21日於高雄衛武營國家音樂廳舉行第2場表演，她非常感動在疫情期間仍全場滿座，含淚感恩說：「我知道在座的各位都是愛我的人，現在是非常艱困的時刻，感謝大家前來，言語難以形容，我也愛你們！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
小野麗莎19日在記者會公布特別苦練江蕙的《家後》，演唱會上她與全場大合唱，標準的發音可見小野麗莎事前努力的準備。

▲小野麗莎台上秀台語，演唱江蕙的《家後》。（圖／好滿意音樂）
▲小野麗莎台上秀台語，演唱江蕙的《家後》。（圖／好滿意音樂）
闊別國際舞台2年多的小野麗莎，世界巡演第一站在520充滿愛的日子獻給高雄的粉絲，她表演的曲目包含《Fly me to the moon》、《Bossa Nova Baby》、《Moon River》、《Kiss me》等；她還勤練台語，用地道的口音和觀眾互動，問大家「吃飽沒？」、「我愛你」，台下也用台語回應：「我也愛妳！」讓小野麗莎感動哽咽。

小野麗莎邊跳舞邊歌唱最後一首安可曲《Volare》，台下觀眾齊用雙手為她打節拍，因畫面在她往年的演出中不常見，小野麗莎不禁感嘆，這是自己職業生涯中，最感動的演唱會之一，她知道台下的觀眾都是愛她，才會選在疫情嚴峻的特殊時期親臨現場，坦言感受到前所未有的幸福。

本次台灣巡迴演唱會中，她和樂手也精心準備多首中文歌曲，如《夜來香》、《望春風》等，還特別邀請年僅7歲的音樂小天才陳多多當演出嘉賓，一齊合作金曲《我願意》，來表達她對音樂傳承的態度。小野麗莎巡演第3場、第4場將於5月22日在國家音樂廳舉行，目前尚有零星票券，購票可至兩廳院售票查詢。

▲小野麗莎（右）邀請年僅7歲的音樂小天才陳多多當演出嘉賓。（圖／好滿意音樂）
▲小野麗莎（右）邀請年僅7歲的音樂小天才陳多多當演出嘉賓。（圖／好滿意音樂）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

美女學霸「報到當主播」前1秒放棄！轉身成人攝影棚拍A片

三上悠亞「超扯易容術」公開了！焦黑五官救活成慘白公主

連千毅PO娜美妻「黑絲玉腿照」　520肉麻慶祝8週年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀