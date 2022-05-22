小野麗莎提到「非常艱困的時刻」　淚灑高雄謝謝台灣人

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闊別國際舞台2年多的小野麗莎，世界巡演第一站在520充滿愛的日子獻給高雄的粉絲，她表演的曲目包含《Fly me to the moon》、《Bossa Nova Baby》、《Moon River》、《Kiss me》等；她還勤練台語，用地道的口音和觀眾互動，問大家「吃飽沒？」、「我愛你」，台下也用台語回應：「我也愛妳！」讓小野麗莎感動哽咽。
小野麗莎邊跳舞邊歌唱最後一首安可曲《Volare》，台下觀眾齊用雙手為她打節拍，因畫面在她往年的演出中不常見，小野麗莎不禁感嘆，這是自己職業生涯中，最感動的演唱會之一，她知道台下的觀眾都是愛她，才會選在疫情嚴峻的特殊時期親臨現場，坦言感受到前所未有的幸福。
本次台灣巡迴演唱會中，她和樂手也精心準備多首中文歌曲，如《夜來香》、《望春風》等，還特別邀請年僅7歲的音樂小天才陳多多當演出嘉賓，一齊合作金曲《我願意》，來表達她對音樂傳承的態度。小野麗莎巡演第3場、第4場將於5月22日在國家音樂廳舉行，目前尚有零星票券，購票可至兩廳院售票查詢。
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