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停課防疫！童書需求增　博客來童書1折起、經典套書省7千

▲博客來推出「2022曬書市集」集結5萬種書籍，全面1折起。(圖／官方提供)
▲博客來推出「2022曬書市集」集結5萬種書籍，全面1折起。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-22 08:00:00

博客來即日起～7/28祭出「2022曬書市集」，推出上半年最優惠書展活動，集結超過5萬種書籍，全面1折起，歷年最多，像是歐洲家庭必備童話圖畫書《彼得兔百年經典故事全集 1-23》原價8250元，特價1.2折，999元，立即省下超過7,000元。另有3本199元、399元等特價書區，電子書最低下殺9元起；首度加入超過200種有聲書、影音課程。

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▲博客來「2022曬書市集」。(圖／官方提供)
▲活動期間，歐洲家庭必備童話圖畫書《彼得兔百年經典故事全集 1-23》原價8250元，特價1.2折，999元，立即省下超過7,000元。(圖／官方提供)
博客來指出，疫情下居家育兒伴讀需求大增，帶動「童書」類型成長，有鑑於童書購買需求旺盛，今年「曬書市集」參展童書總數量超過4,000種，歷年最多，其中最受家長歡迎的超划算3本399價格帶，有超過1,800種童書可供讀者任選，像是首度參展的失物招領所系列新書《浣熊洗衣店》及其全系列各書。

▲博客來「2022曬書市集」。(圖／官方提供)
▲博客來觀察，疫情下居家育兒伴讀需求大增，帶動「童書」類型成長。(圖／官方提供)
在長期疫情壓力下，關注「自身心理與身體健康」等相關版品，備受消費者重視，像是心理師周慕姿《關係黑洞》、情緒減壓《當身體說不的時候》、中醫入門《零基礎學中醫》、《15天抖掉內臟脂肪》都是人氣商品。

▲博客來「2022曬書市集」。(圖／官方提供)
▲疫情壓力下關注「自身心理與身體健康」等相關版品，備受消費者重視。(圖／官方提供)
博客來「曬書市集」依商品價格分為69元、99元、149元、199元到399元不等，規劃兩本68折、3本199元、399元、699元特價書區，平均單冊特價最低69元，3本合買可省千元以上，電子書更下殺只要9元起。

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根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

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