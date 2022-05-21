國中會考首日結束！學生考一半快篩陽　補考科目可自選

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台師大心測中心表示，根據規定，未完成的考試科目可以補考，已考完的科目，可以在補考中自由選擇是否要再考一次，兩次成績將擇優計算。
第一天扣除補考人數後，各科缺考人數及到考率分別為，社會2,734人、98.60%；數學3,051人、98.44%；國文3,113人、98.41%；寫作測驗3,307人、98.31%。
教育部指出，第一天累計有4,648名考生因居家隔離、居家檢疫、自主防疫及發燒或呼吸道疾病使用「第二類備用試場」，這些考生第二天考試仍持續於「第二類備用試場」應考，試務人員也將關懷考生身體狀況。
會考首日整體應試情形良好，其中考生違規事件統計至目前為止，「提前或逾時作答」情形，初步回報約78件；「隨身放置非應試用品」約47件。將依相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，並經各該考區試務會討論確定後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。
教育部表示，今天考試結束後，各考場立即再進行消毒作業，讓考生明天可安心應考，再次呼籲考生， 明天記得攜帶准考證、口罩，提早出門準時應試，並應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環等穿戴式裝置等進入試場，若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。
教育部提醒考生，明天考試前如有身體不適，且快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果，請盡速通報所屬國中或考區試務會，勿參與明天考試，改參與6月4日及5日的補行考試。
全國試務會表示，本次考試完畢後，各科試題及參考答案將於明天下午由教育部統一公布，試題與參考答案請見教育部全球資訊網、國中教育會考網站、國中教育會考全國試務會網站。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。