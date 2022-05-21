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國中會考首日結束！學生考一半快篩陽　補考科目可自選

▲國中教育會考首日結束，總計3337人須參加補考。（圖／教育部提供）
▲國中教育會考首日結束，總計3337人須參加補考。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-21 20:19:052022-05-21 20:22:29

111年國中教育會考今（21）日舉行第一天考試，上午考社會、數學，下午考國文與寫作測驗。據教育部統計，因確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者，共3,328人，今天考試中有症狀且經快篩陽性者計9人，總計3,337人須參加補考。

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今天第二節考數學科，連江考區有一位考生考完後，發現有呼吸道方面的問題，因此進行快篩，最後是陽性，隨後被救護車載走處理，無法繼續考試，這名考生考了社會科和數學科就被救護車載走，無法參加下午考科。

台師大心測中心表示，根據規定，未完成的考試科目可以補考，已考完的科目，可以在補考中自由選擇是否要再考一次，兩次成績將擇優計算。

第一天扣除補考人數後，各科缺考人數及到考率分別為，社會2,734人、98.60%；數學3,051人、98.44%；國文3,113人、98.41%；寫作測驗3,307人、98.31%。

教育部指出，第一天累計有4,648名考生因居家隔離、居家檢疫、自主防疫及發燒或呼吸道疾病使用「第二類備用試場」，這些考生第二天考試仍持續於「第二類備用試場」應考，試務人員也將關懷考生身體狀況。

會考首日整體應試情形良好，其中考生違規事件統計至目前為止，「提前或逾時作答」情形，初步回報約78件；「隨身放置非應試用品」約47件。將依相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，並經各該考區試務會討論確定後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

教育部表示，今天考試結束後，各考場立即再進行消毒作業，讓考生明天可安心應考，再次呼籲考生， 明天記得攜帶准考證、口罩，提早出門準時應試，並應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環等穿戴式裝置等進入試場，若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。

教育部提醒考生，明天考試前如有身體不適，且快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果，請盡速通報所屬國中或考區試務會，勿參與明天考試，改參與6月4日及5日的補行考試。

全國試務會表示，本次考試完畢後，各科試題及參考答案將於明天下午由教育部統一公布，試題與參考答案請見教育部全球資訊網國中教育會考網站國中教育會考全國試務會網站

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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