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中職／影射古林睿煬放水　球迷害怕道歉了

▲古林睿煬。（圖／獅隊提供）
▲古林睿煬。（圖／獅隊提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-21 20:44:552022-05-21 21:19:11

統一獅投手古林睿煬，昨對中信兄弟先發出現2次失誤，傳球、牽制各1次，總計投4.2局被敲出6支安打，包括1轟，失4分僅1分責失承擔敗投，賽後有球迷在社群網站留言指控：「古林睿煬腰太軟吶、手也太短吶、拿了不該拿的東西，四分都是他自己搞的，無恥！一下場就在那裡演內心戲，有夠無恥！」

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古林睿煬無法接受此不實指控，透過IG發聲反擊：「你們可以說我丟得很爛，批評指教我都接受，但我真的不能接受這種影射的留言。」

古林經紀公司跟中職聯盟會長蔡其昌都透過臉書嚴正聲明，而統一獅隊也直接發表聲明，蘇建中 、陳建男、蔡任齊、張本勳、Yang Tony、Jay Gt Chou 、James Chiang等人針對本事件於5.23(一)前，於個人ＦＢ社群及原留言文章處，針對該事件予以公開道歉，若未針對影射事件予以道歉，球團將協助古林睿煬採法律途徑提告

以下為球迷道歉：

1.

本人陳建男，在此跟(統一獅球團及各位球員長官和(統一獅古林睿煬)選手深深說聲抱歉，本人不應該在沒有任何證據下影射所有選手的努力，也不應該去造成球團選手還有支持者球迷的所有不適，感到非常抱歉。以後發言會謹慎言之，以已律已，真的非常抱歉。

2.

2022.05.20 由於個人主觀認為統一獅球隊表現不佳，在粉絲團留言留下非常不理性不實的言論，嚴重傷及球團和球員及旗下的經紀公司。如：統一獅讓太多了，煮粥煮到多到可以找地檢署等抹黑造謠言論。任何球迷在其認同中可以給予球隊鼓勵或未來可完善的地方，但絕不能以任何言論意有所指抹黑球隊放水，這對比賽的球員是莫大的污辱和對其努力的蔑視。不管比賽結果如何，雙方都帶給球迷很精彩的比賽，不該以立場不同爆出情緒性言論，只要努力為自己支持的球隊加油就好。我極度為自己的荒謬和不理性作為感到抱歉，中職從草創到如今逐漸蓬勃成6隊的規模，中途的風風雨雨都讓球迷期盼，一句放水的話語抹殺多年來他們的努力，我為自己的行為再次道歉，也對持續為聯盟努力的中職會長及所有工作人員道歉！此外支持各隊的球迷我也感到非常抱歉，這種不實言論的散播造成的誤導性看法，會同時傷及球迷和球員，影響過於廣泛，而我卻因一時之快而忘卻。支持各隊的球迷也可以給予公評，我會虛心受教

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