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馬英九稱承認「九二共識」能入WHA　綠批自我矮化留笑柄

▲前總統馬英九聲稱兩岸互信可讓台灣參與WHA，引來諸多批評與論戰。（圖／資料照）
▲前總統馬英九聲稱兩岸互信可讓台灣參與WHA，引來諸多批評與論戰。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-21 21:58:28

第75屆世界衛生大會（WHA）將於明（22）日在瑞士日內瓦召開，惟我國至今並未收到邀請函。前總統馬英九今（21）日表示，他任內年年都可以參加，「因為支持『一中各表的九二共識』」，呼籲蔡政府應恢復兩岸協商，引發論戰。對此，民進黨表示不以為然，馬英九竟以矮化自己、配合中共的一中框架，來加入世界衛生大會為榮？奉勸馬英九，少提這種「不知今夕是何夕」、自我矮化的言論，為國家保留尊嚴。

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民進黨表示，台灣完整參與「世界衛生組織」(WHO)，是基於全球公衛及防疫體系不容有漏洞及破口，台灣的防疫經驗也有助於貢獻國際醫衛及全球防疫合作，完全符合全人類衛生的共同利益，也是舉世認同的合理訴求。不僅美國政府強烈主張世界衛生組織（WHO）以觀察員身分邀請台灣參與， 包含歐洲議會在內，共有34國，1504位國會議員也致函世界衛生組織，強力聲援台灣出席WHA。

然而，當世界諸多國家紛紛為台灣發聲、幫助台灣參與世界衛生大會，台灣卻出了一個前總統不顧公平正義與國家尊嚴，自以為驕傲地以受到中共幫助才能加入WHA為榮。

民進黨指出，在全球疫情嚴峻的當下，馬英九至今仍然持續配合中共的兩岸論述主旋律，倡議毫無共識、不合時宜的「九二共識」，不僅無法解決當前兩岸問題，在全球民主國家聲援台灣參加WHA之際，馬英九此舉簡直是徹底自我矮化並徒留國際笑柄。

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