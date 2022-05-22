再愛都沒用？「這習慣」8成伴侶忍不下去：愛情原地幻滅
愛可以包容一切，唯獨這件事除外！戀愛交友App《SweetRing》針對會員進行調查，最無法忍受另一半哪些生活壞習慣，根據調查結果顯示，衛生習慣、餐桌禮儀、酒品不好全上榜，尤其又以浴室、廁所的使用習慣，最容易一秒激怒對方。至於「最愛管」星座排行，網友則一致公認是處女、金牛，不過愛你才管你，要是不在乎對方，根本不會浪費時間和另一半囉唆。
相處絕對比相愛難，戀愛交友App《SweetRing》針對會員進行調查，最無法忍受另一半哪些生活壞習慣，超過8成網友一致認為，最無法接受的第一名是衛生習慣，又以浴室、廁所的使用習慣最容易一秒暴怒，不管是牙膏怎麼擠、馬桶蓋放還是掀，都成為同居前必定先講好的重點。
此外，第二地雷則是餐桌禮儀，7成女性坦承最受不了吃相難看，咀嚼時發出聲音、吃飯時說話亂噴菜，都讓愛情原地幻滅。第三是酒品不好，小酌怡情沒問題，但是喝醉鬧事很不OK，尤其是喝醉出現暴力傾向、發酒瘋，或是經常需要另一半「撿回家」，都是讓人無法忍受的事情。
至於什麼星座最愛管，根據調查顯示，8成民眾都認為冠軍是處女座，尤其是越在乎的人越要「表現好」，用心嚴謹的立下規矩、生活細節，時常囉唆你，只是因為你很重要。
第二名則是金牛座，7成民眾認為固執的金牛很自我，要是管到你頭上就代表「太愛你」，不然其實不會想理你。第三名則是天蠍座，6成認為天蠍會握緊主導權，雖然相處時備感壓力，但隨著嚴厲的天蠍一起成長，會因為另一半成為更好的人。