驚悚！尿急溺斃女星臉書發文 「我被信任的朋友傷害了」

37歲的泰國女星妮達．帕查娜維拉潘（Tangmo)2月和友人出遊乘坐遊艇，因尿急到船尾小解卻意外溺斃，過程卻疑點重重，警方偵辦後以意外案移送6位嫌疑人涉嫌過失致死罪。但真相未明，妮達．帕查娜維拉潘的臉書帳號「Happy Melon Patcharaveerapong」21日突然PO出更新文章和背影照，寫下「我被一個我愛和信任的朋友傷害了」，由於當日意外發生時，妮達的閨蜜經紀人也同行，PO一出，令網友不禁毛骨悚然。





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妮達的臉書和IG帳號自她發生意外離世後，便未再更新，甚至其母還透露女兒社群帳號在她出事後還被刪了不少資料。此一案件曾引起泰國社會譁然、演藝圈動盪，且當天同行的富商和妮達的經紀人、遊艇船長等人證詞反覆不一，儘管警方積極偵辦，依然難以釐清事件真相，妮達的母親也強烈懷疑經紀人安排的這場約會相當不單純。但日前也傳出妮達的母親收了當天同行的富豪3000萬泰銖賠償金（約2585萬台幣）後，已經應允不再追究富豪的責任。





▲溺斃近3個月的泰國女星妮達．帕查娜維拉潘的臉書，21日突然PO照和寫下「我被一個信任的朋友傷害了」，令人毛骨悚然。翻攝「Happy Melon Patcharaveerapong」臉書

妮達臉書原本最後一篇貼文就是停留在2月24日的出遊照，沒想到意外後時隔近近3個月，臉書於21日下午竟然更新，曬出一張她的背影獨照，令人驚悚，還寫下「我被我又愛又信任的朋友陷害了」(泰文中譯)，由於她意外身亡後，大眾至今仍覺得疑雲重重，並不單純，突然曬出的照片和文章，瞬間引發網友熱議。





令人驚懼的是妮達的臉書又繼續更新，這次是上傳的是與3個朋友的合照，並在內文直言「我還在等你們5個人說出真相，如果再不說實話，我會向所有人揭露真相，到底船上發生什麼事」，最後還有一句警告意味的留言「別以為把手機資料刪掉就救不回來，親愛的朋友」，並附上親嘴的表情符號，到底是誰在為妮達追查真相，一時之間網友議論紛紛，看了臉書發文也令人驚嚇不已。





▲妮達的臉書持續更新，並放上和友人的合照，要對方說出船上發生的真相。翻攝「Happy Melon Patcharaveerapong」臉書

據了解，以泰劇《吹落的樹葉》走紅的妮達是上月24日與經紀人和一群朋友在湄南河乘坐遊艇意外落水身亡，在綜合同行眾人反覆矛盾的供詞後，比較明朗的說法是妮達當晚因為在遊艇上內急到船尾小便不慎落水。意外發生後，同行的3位豪豪身分也曝光了，據悉分別是名牌連鎖店老闆、科技公司CEO以及旅遊業大老，3人的身價都不菲。





▲37歲的妮達搭遊艇出遊意外溺斃，震驚泰國演藝圈。翻攝妮達IG

由於當晚意外發生後，妮達的母親第一時間連絡不上經紀人，且發現女兒的個人社群在她溺斃後，被刪除不少資料，同時經紀人事後還原現場的說詞充滿疑點，因此妮達的母親相當不滿，認為當晚女兒赴約的不是一場單純的飯局。



