女壘／嘉南鷹柯夏愛封鎖臺北臺產熊讚　埔里主場2連勝

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嘉南鷹此役推出陳靖瑜先發，她投2局失1分，被打5安打，不過柯夏愛表現更穩定，後援5局，被打6安打僅失1分，還有2次三振，拿下單場MVP。
臺北臺產熊讚3局上由林沛昀敲出安打先馳得點，5局上臺北臺產熊讚利用吳亭葳適時安打再下一城，但這也僅是全場臺北臺產唯一2分。
嘉南鷹打線3局下半就由柯佳慧敲出安打追平，4局更是利用游擊手溫雅柔失誤拿到超前分，吳羽昕、楊依婷連續安打追加2分，次局由對方暴投，林佩君安打又拿2分，6局柯佳慧高飛犧牲打建功，後來居上，拿下主場2連勝。
江慧娟單場雙響砲 新北凱撒勇士3連勝
2022企業女子壘球聯賽今（21）日（六）第二場賽事，由新北凱撒勇士出戰兆基穿山甲，南投出身的邱安汝、江慧娟再度連線，尤其是「大砲」江慧娟單場雙響砲貢獻5打點，全隊18支安打狂下18分，終場新北凱撒以18:10獲勝，也拿下新北凱撒近期3連勝，新北凱撒單場18分也追平本季最高得分。
這場賽前邀請到開球貴賓為南投縣議會潘一全副議長、南投縣體育會壘球委員會主任委員陳冠雄、南投縣體育會曾允信副理事長、福興里里長黃冠豪等為賽事開出好球。
新北凱撒上週全隊敲出13支安打大爆發，本週也敲出18支安打，尤其全隊7人都有雙安，劉瑄單場3安4打點也很厲害。
兩隊這場形成打擊大混戰，首局兆基穿山甲就拿2分，不過新北凱撒火力超兇猛，連續7支安打，包括陳荺婷的左外野安打取分，劉瑄的2分打點適時安打，以及姜婷恩的三壘安打，再加上江慧娟的2分砲，單局狂灌7分奠定勝基。
新北凱撒4局上又拿2分，5局由江慧娟在滿壘轟出逆轉滿貫砲，一棒定江山，之後新北凱撒6、7局分別又各拿3分跟2分，全隊18支安打，劉瑄、陳荺婷3安猛打賞。
新北凱撒先發投手邱安汝回故鄉主投5局失3分，被打6安打，2保送，拿下2連勝。
潘竹瑜雙響砲 新世紀黃蜂中斷2連敗
2022企業女子壘球聯賽今（21）日（六）第三場賽事，由新世紀黃蜂出戰臺北臺產熊讚，黃蜂打線靠著四棒潘竹瑜單場雙響砲演出，以4:0完封對手，中斷近期2連敗。賽前由百佳泉礦泉水楊總經理開球，為比賽獻上祝福。
新世紀黃蜂此役推出王牌投手蔡珈蓁先發，她完封7局共用球，被打5安打，1保送、1三振，順利拿下勝投。
打線上新世紀黃蜂在3局上由開路先鋒沈嘉玟擊出二壘安打上壘，四棒潘竹瑜轟出右外野2分砲，一棒打下2分領先。
6局上又是潘竹瑜發威，她再度轟出中外野全壘打，連續2打席開轟，新世紀黃蜂由石婕珮擊出內野滾地球形成野手選擇，護送蘇奕璇回來追加保險分。
臺北臺產全場只有5支安打，可惜7局下2人出局後，連續安打未果，也吞下一日雙敗。