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女壘／嘉南鷹柯夏愛封鎖臺北臺產熊讚　埔里主場2連勝

▲福添福嘉南鷹柯夏愛（壘協提供）
▲福添福嘉南鷹柯夏愛（壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-22 01:17:46

2022企業女子壘球聯賽今（21）日（六）首場賽事由地主福添福嘉南鷹遇到臺北臺產熊讚，結果嘉南鷹在埔里福興壘球場主場再拿勝利，靠著U18中華隊王牌投手柯夏愛後援5局僅失1分，順利拿下勝投，也幫助嘉南鷹以7:2贏球，拿下主場2連勝。

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這場比賽賽前邀請到南投縣議會王秋淑議員以及好事運動協會劉柏君理事長捐贈同富國中壘球器材，為比賽開出好球，也邀請馬文君立委擔任球評，並為未來女壘劃出更多美麗願景。

嘉南鷹此役推出陳靖瑜先發，她投2局失1分，被打5安打，不過柯夏愛表現更穩定，後援5局，被打6安打僅失1分，還有2次三振，拿下單場MVP。

臺北臺產熊讚3局上由林沛昀敲出安打先馳得點，5局上臺北臺產熊讚利用吳亭葳適時安打再下一城，但這也僅是全場臺北臺產唯一2分。

嘉南鷹打線3局下半就由柯佳慧敲出安打追平，4局更是利用游擊手溫雅柔失誤拿到超前分，吳羽昕、楊依婷連續安打追加2分，次局由對方暴投，林佩君安打又拿2分，6局柯佳慧高飛犧牲打建功，後來居上，拿下主場2連勝。

                   江慧娟單場雙響砲　新北凱撒勇士3連勝

2022企業女子壘球聯賽今（21）日（六）第二場賽事，由新北凱撒勇士出戰兆基穿山甲，南投出身的邱安汝、江慧娟再度連線，尤其是「大砲」江慧娟單場雙響砲貢獻5打點，全隊18支安打狂下18分，終場新北凱撒以18:10獲勝，也拿下新北凱撒近期3連勝，新北凱撒單場18分也追平本季最高得分。

這場賽前邀請到開球貴賓為南投縣議會潘一全副議長、南投縣體育會壘球委員會主任委員陳冠雄、南投縣體育會曾允信副理事長、福興里里長黃冠豪等為賽事開出好球。

新北凱撒上週全隊敲出13支安打大爆發，本週也敲出18支安打，尤其全隊7人都有雙安，劉瑄單場3安4打點也很厲害。

兩隊這場形成打擊大混戰，首局兆基穿山甲就拿2分，不過新北凱撒火力超兇猛，連續7支安打，包括陳荺婷的左外野安打取分，劉瑄的2分打點適時安打，以及姜婷恩的三壘安打，再加上江慧娟的2分砲，單局狂灌7分奠定勝基。

新北凱撒4局上又拿2分，5局由江慧娟在滿壘轟出逆轉滿貫砲，一棒定江山，之後新北凱撒6、7局分別又各拿3分跟2分，全隊18支安打，劉瑄、陳荺婷3安猛打賞。

新北凱撒先發投手邱安汝回故鄉主投5局失3分，被打6安打，2保送，拿下2連勝。

                   潘竹瑜雙響砲　新世紀黃蜂中斷2連敗

2022企業女子壘球聯賽今（21）日（六）第三場賽事，由新世紀黃蜂出戰臺北臺產熊讚，黃蜂打線靠著四棒潘竹瑜單場雙響砲演出，以4:0完封對手，中斷近期2連敗。賽前由百佳泉礦泉水楊總經理開球，為比賽獻上祝福。

新世紀黃蜂此役推出王牌投手蔡珈蓁先發，她完封7局共用球，被打5安打，1保送、1三振，順利拿下勝投。

打線上新世紀黃蜂在3局上由開路先鋒沈嘉玟擊出二壘安打上壘，四棒潘竹瑜轟出右外野2分砲，一棒打下2分領先。

6局上又是潘竹瑜發威，她再度轟出中外野全壘打，連續2打席開轟，新世紀黃蜂由石婕珮擊出內野滾地球形成野手選擇，護送蘇奕璇回來追加保險分。

臺北臺產全場只有5支安打，可惜7局下2人出局後，連續安打未果，也吞下一日雙敗。

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