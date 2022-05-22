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猴痘病毒擴散至中東　以色列通報確診首例

▲以色列今天通報境內確診感染猴痘病毒首例，此前多個歐洲和北美國家都已偵測到猴痘病毒入侵案例。歐洲的瑞士今天也通報確診首例，前一天傳出疫情的德國和荷蘭，則出現更多感染案例。資料照。（圖／翻攝自世衛官網）
▲以色列今天通報境內確診感染猴痘病毒首例，此前多個歐洲和北美國家都已偵測到猴痘病毒入侵案例。歐洲的瑞士今天也通報確診首例，前一天傳出疫情的德國和荷蘭，則出現更多感染案例。資料照。（圖／翻攝自世衛官網）

文/中央社

2022-05-22 08:04:43

（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列今天通報境內確診感染猴痘病毒首例，此前多個歐洲和北美國家都已偵測到猴痘病毒入侵案例。歐洲的瑞士今天也通報確診首例，前一天傳出疫情的德國和荷蘭，則出現更多感染案例。

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特拉維夫伊齊羅夫醫院（Ichilov Hospital）發言人告訴法新社，最近從西歐返國的一名30歲男子出現猴痘症狀，病毒檢驗結果呈陽性。

以色列衛生部20日表示，那名男子在海外曾與猴痘患者接觸，臨床採樣已送往檢驗，那名男子的病情溫和，仍留在伊齊羅夫醫院隔離。

在歐洲方面，瑞士衛生官員21日通報境內感染猴痘病毒首例，是一名伯恩邦（Berne）居民，他也是在海外接觸到病毒。

伯恩衛生當局發表聲明說，那名病患因發燒、出現皮疹和感到不適而就醫，目前居家隔離，病情溫和，曾與他接觸的每一個人都已接獲通知。聲明又說：「據我們所知，此人是在國外接觸到病毒。」

伯恩衛生官員於20日知悉本案例，翌日就確認感染猴痘病毒。

德國首都柏林衛生當局21日表示，柏林至少出現2起猴痘確診病例。德國前一天剛通報東南部大城慕尼黑（Munich）出現猴痘確診首例

柏林衛生當局發表聲明說，未來幾天很可能會出現更多感染病例，已感染病患病情穩定，基因定序將會釐清感染的病毒株。

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）於德國通報感染首例後表示，他推定猴痘病毒並不是那麼容易傳染，倘若衛生當局迅速採取行動，將可抑制疫情擴散。

此外，前一天通報確診首例的荷蘭衛生當局21日也宣布，境內出現更多猴痘病例。荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）發表聲明說，「我們發現荷蘭境內有好幾個猴痘病患」，但未交代到底有多少人感染以及病患詳情，僅表示週末過後將會發布更多資訊。

猴痘是一種在西非和中非較常見的病毒感染，目前歐洲已確認100多起感染病例，大多是溫和感染，有發燒、頭痛、皮疹等症狀。（譯者：劉學源）1110522

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