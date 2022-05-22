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Netflix迷因圖暗指「買不到快篩」　網氣炸出征灌爆臉書

▲Netflix迷因圖暗指「買不到快篩」　網氣炸出征灌爆臉書。（圖／翻攝自Netflix臉書專頁）
▲Netflix迷因圖暗指「買不到快篩」　網氣炸出征灌爆臉書。（圖／翻攝自Netflix臉書專頁）

編輯中心／綜合報導

2022-05-22 08:15:362022-05-22 08:21:31

影音串流業者Netflix20日宣傳新劇《還有明天》，將片段畫面搭上「永遠買不到快篩的我」做成梗圖，引來網友不滿，群起出征灌爆貼文，要求Netflix道歉，Netflix也緊急刪文，但仍擋不住網友怒火，知名導演楊雅喆痛批Netflix在公然造謠，開第一槍稱「我退訂了」。

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Netflix時常透過影劇中畫面，製作迷因圖，但日前為了宣傳新劇《還有明天》，搭上快篩試劑供不應求的圖文，暗指民眾若未在早上7點就排隊，就會買不到快篩試劑，引發網友不滿，湧入貼文開嗆並檢舉，Netflix則立即刪除貼文，但依舊擋不住網友怒火，

網友紛紛到最新貼文上，要求Netflix鄭重道歉「一件應該要鄭重道歉的事，竟然只用刪文處理？？」、「刪文就沒事了嗎？需要道歉吧！這樣帶風向很好玩嗎」、「在疫情上造謠、散播恐慌」，也向Netflix表示，已經公然違法，會寄信到美國總公司客訴。（編輯：林莞茜）

▲Netflix迷因圖暗指「買不到快篩」，網氣炸出征灌爆臉書。（圖／翻攝自Netflix臉書專頁）
▲Netflix迷因圖暗指「買不到快篩」，網氣炸出征灌爆臉書。（圖／翻攝自Netflix臉書專頁）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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