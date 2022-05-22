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周升逾1角！新台幣能否站穩29.6字頭？匯銀：4動向待觀察

▲新台幣兌美元周線終結連8黑，累計周升1.52角，來到29.655元。展望後勢，匯銀認為仍要觀察4動向。（示意圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元周線終結連8黑，累計周升1.52角，來到29.655元。展望後勢，匯銀認為仍要觀察4動向。（示意圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-05-22 09:52:32

美元指數高點回落，加上外資在台股買超及出口商拋匯支撐，新台幣兌美元周五5月20日收29.655元，周升1.52角，周線更終結連8黑態勢。展望後勢，匯銀人士認為，還是要看美國緊縮貨幣政策、中國大陸防疫清零政策是否轉向、俄烏情勢等變數而定，而美元亦自高點下滑，也值得後續關注，先看美元兌新台幣前波高點29.854元能否越過。

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不畏美股波動，台股5月20日在權值股領軍下，展開跌深反彈走勢，終場上漲124.53點，收於16144.85點，重返16100點關卡，周線也收紅、終結連三黑，並站上5、10日均線。成交值為1993.13億元。

不僅台股漲逾百點，新台幣兌美元也在美元指數拉回，亞洲主要貨幣反彈走揚，加上外資買超與月底出口商拋匯支撐下，升破29.7元，盤中最高一度來到29.632元，終場收在29.655元，較前一易易日升值1.14角，也創逾2周新高。累計1周下來升值1.52角，升幅0.51%，周線更終結連8黑態勢。

至於新台幣會不會持續回升？匯銀分析，出口商先前積壓了一些美元部位尚未賣完，外商銀買匯量能也不若先前，使得新台幣貶勢有阻礙，美元恐不至於急探前波高點，但新台幣後勢仍要視美國緊縮貨幣政策、中國大陸防疫清零政策是否轉向、俄烏情勢等等變數而定。

此外，美元亦自高點下滑，也值得後續關注，尤其短期美元仍看多，因此還是要先看前波美元兌新台幣高點29.854元能否越過。

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