林青霞爆豪門婚觸礁！她40歲「想要一個港口」閃嫁邢李㷧

一代女神林青霞和富豪邢李㷧結婚28年，育有2個女兒， 67歲的青霞婚後歸隱家庭，幾年前雖曾短暫在實境節目露臉，近年來她更優游於文字之間，隨興抒發自己的靈感。但近來她和邢李㷧的婚變傳聞又甚囂呈上，不由得不令人憶起這位演藝圈絕世美女的風霜情路。





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林青霞在微博曾曬出不少陳年舊照，照片中的她氣質脫俗引起熱議。而林青霞情路坎坷，跟秦漢20多年的戀情堪比小説情節，最後在40歲那年閃嫁香港富商邢李㷧，她當時說：「在香港拍了10年的戲，每天感覺好像在荒島一樣。我覺得好孤獨很想要一個港口，要有一個家。」





▲林青霞和秦漢（後）在《滾滾紅塵》扮演有緣無份的情侶，現實中２人也是歷經沒有結果的苦戀。（圖／甲上）

林青霞年輕時散發出一種「不食人間煙火」的空靈感，1973年出道的她以拍愛情文藝片而嶄露頭角，80年代將演藝重心轉戰香港影壇，其中《笑傲江湖》中「東方不敗」一角堪稱經典。





回顧她的情史，與秦漢的戀情最為人津津樂道。當年年僅19歲的她首次拍電影，與大8歲的秦漢合作《窗外》萌生情愫，只是當時的秦漢早有家室，林青霞為此還背負破壞別人家庭的罵名。當秦漢在家庭與「真愛」林青霞兩者之間搖擺不定之時，林青霞因合作《我是一片雲》，認識了男主角秦祥林，他向她展開猛烈追求，甚至陪她前往美國散心療情傷，終於打動了林青霞的心，兩人火速訂婚。





可惜好景不常，林青霞在秦漢離婚後，發現自己最愛的仍然是秦漢，於1984年退婚秦祥林，隔年在瓊瑤的撮合下，與秦漢復合。林青霞與秦漢有情人終成眷屬，開始高調放閃，愛情長跑10年，秦漢卻遲遲不娶林青霞，情纏20多年的兩人再度分手。





▲67歲林青霞保養得宜,絕世美女享譽華人演藝圈。（圖／林青霞微博）

後來，林青霞邂逅香港富商邢李㷧，當年40歲的她與邢李㷧交往了半年就閃婚，許多人認為邢李㷧的外表跟林青霞不匹配，但林青霞表示會嫁給他的原因很簡單：「因為他願意無條件的疼愛我。」她表示在香港拍了10年的戲，每天感覺好像在荒島一樣。她覺得好孤獨很想要一個港口，要有一個家。這個時候邢李㷧出現，讓她很有安全感，她說：「他有一個信念，就是對我好，就是天上的星星月亮，他都可以滿足你。」





不過，林青霞這段豪門婚姻28年内數度傳出婚變，外傳男方因林青霞沒能替邢家生兒子而包養小三，林青霞搬離邢宅分居，甚至還有指林青霞因婚變打擊疑罹患抑鬱症等，面對這些是是非非，她都一笑置之，也曾在微博發文罕見提及老公邢李㷧，間接擊破離婚傳言。





她曾在臉書寫到：「如果你問我六十歳有什麼感言，我會說『圓滿』，我有你們這麼多好朋友關心我，我有三個乖巧的好女兒、我有一個好老公，他們總是默默的支持我包容我。」而她60歲生日時，邢李㷧送上42億台幣豪宅當生日禮物，也令外界矚目。





▲林青霞空靈的美又極具個性，當今女星仍難以媲美。（圖／翻攝林青霞微博）





