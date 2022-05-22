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新北疫情燒！蔡英文協助侯友宜　親協調新北醫師投入防疫

▲總統蔡英文關心全國防疫工作，更親自協調新北基層醫師投入防疫。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文關心全國防疫工作，更親自協調新北基層醫師投入防疫。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-22 11:22:092022-05-22 11:36:14

新北市疫情延燒，新北市長侯友宜的發言屢次引發討論。總統蔡英文22日上午在新北面對媒體喊話追問是否規劃視察新北疫情時表示，交由總統府發言人張惇涵回應。對此，張惇涵表示，蔡英文過去就曾打電話給侯友宜，全國防疫工作蔡英文都很關心，也親自協調新北基層醫師投入防疫。

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張惇涵說，全國防疫工作蔡英文都非常關心，尤其北北基桃最近疫情比較嚴峻，蔡英文也是親自協助。終究來講，中央地方互相合作補位，讓防疫工作做得更好，是蔡英文的期待跟努力的方向。

張惇涵舉例，禮拜四蔡英文就已經打電話給台大院長吳明賢，希望兒童醫療部分能擴大量量能，同一天也打給新北市醫師工會的羅浚晅，一方面感謝新北的醫療人員能投入防疫工作，蔡英文也拜託，新北市基層醫生部分，要多協調一些力量投入居家照護、遠距問診及第一線篩檢站服務的工作。

張惇涵也說，總統親自拜託新北醫師公會的幹部、新北市醫師公會跟指揮中心也做一些協調，指揮中心也有跟新北市政府做一些討論，無論如何，中央地方互相合作互相補位，把大家的防疫工作做好，才是市民朋友、台灣人民關心的。

至於日前蔡英文前往新竹市跟桃園市視察，是否還有規劃其他行程？張惇涵說，相關防疫工作與整備，蔡英文都非常關心，在不影響第一線防疫工作人員的狀況下，後續會規劃相關行程 ，幕僚也會做討論。

談到新北市長侯友宜團隊針對防疫的發言，張惇涵強調，這時候防疫工作是最重要，無論如何中央地方都應該要攜手合作，一方面能讓民眾在篩檢照護或是問診能越來越便利，這是民眾所關心的。

張惇涵說，中央地方一起合作，增加民眾便利性，減少大型醫療診所的負擔，把醫療資源集中在照顧中重症或高風險患者，是目前防疫工作的第一要務。

張惇涵也透露，蔡英文過去就曾打給侯友宜，像去年就有，蔡英文關心各地方防疫工作的心跟努力是不會減少的。

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