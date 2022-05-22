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清零加速去中？Apple擬降對中依賴　尋求增加東南亞產量

▲原PO好奇蘋果哪樣產品「最沒用」，貼文一出，不少人喊「AirTag」，不過也有人揭「神級功用」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇蘋果哪樣產品「最沒用」，貼文一出，不少人喊「AirTag」，不過也有人揭「神級功用」。（示意圖／取自unsplash）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-22 11:27:36

俄烏戰爭等國際衝突和新冠病毒增加了產業供應鏈中斷的風險，尤其在中國受到去年限電政策與嚴格的清零政策，有消息人士透露蘋果公司（Apple Inc.）有意在中國以外地區增加產量，並通知其部分代工廠商將生產重心移至東南亞地區。

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知情人士告訴《華爾街日報》，過去印度、越南已經成為蘋果小部分產品的生產基地，如今也是蘋果「密切關注」的代替產地之一，有望成為中國的替代選項，這些「非中國工廠」更有機會發展成全面的生產中心，而不是簡單地複製在中國製定的生產計劃。

《華爾街日報》報導透露，美國蘋果因為中國嚴格的清零政策考慮出走，分析師認為，若身為美國市值最高的公司，其生產重心移出中國地區，可能連帶影響其他外企的想法，而該最接近「下一個中國」的生產重心是印度，因為印度人口眾多、成本低廉。

▲中國的新冠疫情反覆，上海的狀況稍微趨緩，其他地區卻陸續出現病例，顯示病毒、特別是變種病毒的狡猾難纏。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國因新冠疫情反覆祭出嚴格封控。（圖／美聯社／達志影像）
分析師指出，九成以上的蘋果產品，包括iPhone、iPad和MacBook筆記型電腦都是外包商在中國製造，鑒於中美衝突與北京的威權治理，蘋果公司對中國的過度依賴一直是個潛在風險；有知情人士表示，蘋果與一些在印度設廠的供應商洽談在印度擴大生產，包括用於出口的生產。

不過中印關係緊張也導致原本以中國為基地的組裝廠，想要在印度設廠可能面臨挑戰，因此與蘋果公司有業務往來的承包商更看好越南和其它東南亞國家。越南總理范明政於本月赴美期間，便曾在加州蘋果總部會見蘋果CEO庫克，兩人會晤間皆表達蘋果將其供應鏈擴展到越南的意願，據悉，目前越南約有16萬名員工，分別在不同公司為蘋果產品生產、組裝電子零件及設備。

報導中也提到，除了清零政策外，當局許多政策也替外企在中國生產帶來了不確定性，例如去年限電所引發的電荒，就曾導致蘋果公司的印刷電路板製造商欣興電子不得不停工；中國歐盟商會（簡稱歐盟商會）主席伍德克（Jorg Wuttke）更是針對中國清零表達明確不滿，「清零是行不通的，因為世界已經學會與病毒共存，而中國必須改變戰略；若不改變我們將會用腳投票，出走其他國家」。
 

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