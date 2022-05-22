啟動雙重平穩機制全額吸收 中油明起汽、柴油價格不變
國際油價波動上揚，但在持續啟動雙重平穩機制全額吸收下，台灣中油公司宣布，自明（23）日凌晨零時起汽、柴油不予調整，參考零售價格分別維持92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28元。
台灣中油表示，本周受中國大陸上海疫情趨緩擬逐步解封及北半球即將進入夏季駕車出遊旺季等因素影響，導致國際油價上漲。本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價上漲4.37美元，新台幣兌美元匯率升值0.02元，國內油價依公式計算漲幅為3.26%，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲5.1元及6.6元。
不過，台灣中油指出，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收4.5元及6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.1元及6.6元，國內汽、柴油價格不予調整。
台灣中油強調，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的5.1元及6.6元均由台灣中油吸收，而累計111年至4月底止，台灣中油共吸收約81.37億元。