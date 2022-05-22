居隔沒人說話閒到慌？他狂刷18年老廁所：馬桶金光閃閃
5月8日起居家照護的確診者，由隔離10天改為7天，後續再進行7天自主健康管理。但不管是7天還是10天，整整一周以上關在家，一步都不能踏出門口，如果不用在家工作或是顧小孩，有些人乾脆啟動「月中模式」耍廢到底，追劇追到失去時間感。不過台中有位工廠老闆閒得慌，居隔期間竟然徒手拆洗用了18年的工廠廁所，把老舊廁所刷到像全新，連老闆娘都忍不住讚嘆這個「很意外的point」！
據了解，工廠老闆與太太因為參加大學同學聚會，結果6位與會同學中共5人確診，工廠老闆發病後立刻將自己關在上百坪的工廠，和家人分開隔離。老闆娘表示，由於先生無症狀，在脫離老婆、小孩把自己關進工廠後，本來打算瘋狂滑手機、點自己愛吃的外送，盡情享受久違的「偽單身」時光，沒想到才第三天就無聊到快發瘋。
老闆娘說，先生一天至少打三次電話回家，問自己在幹嘛、小孩在做什麼，連吃飯時都堅持要「開視訊一起吃」，熱線頻率比交往談戀愛時還勤。更誇張的是，某天收到先生傳來的照片，才發現對方把工廠18年老廁所「全拆了」。
包括毛巾架、洗手台、馬桶等，通通拆下來洗乾淨、除水垢，刷得全部亮晶晶，不只如此，連馬桶深處也不放過，還用牙刷慢慢細刷，只因為「沒人跟我說話，只能刷馬桶」。讓老闆娘忍不住讚嘆先生因為居隔獲得新技能，連18年廁所都可以刷得如此金光閃閃。
居家照護期間如果身體無大恙，是幸運的無症狀確診者，除了沒日沒夜的追劇打手遊，網路上也有不少討論居隔時能做什麼，眾人力推趁機斷捨離、整理房間做收納（但家中若有其他同住者就不合適），或是下載熱門書單電子書，把握時間增進自我，才不會居隔七天日夜顛倒、作息失調，反而壞了身體。