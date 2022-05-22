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高雄砂石車老闆不滿被開單　狂飆三字經、出拳辱警遭逮

▲高雄一名砂石車老闆不滿被警方開單，下車竟狂飆三字經、出拳辱警。（圖／高市警局提供）
▲高雄一名砂石車老闆不滿被警方開單，下車竟狂飆三字經、出拳辱警。（圖／高市警局提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-22 12:14:02

今（22）日上午8時許，一輛砂石車違規行駛在前金區的中華三路與七賢二路口，因此路段砂石車不得行駛，高雄市警局新興分局員警見狀將車攔下後，車上副駕駛不顧警方身份，一下車就狂飆三字經，經過多次提醒仍不斷咆哮，員警則依照妨害公務現行犯準備將他逮捕，男子不僅拒捕，還揮拳攻擊警方、踹中員警的右臉跟右胸，後續遭移送高雄地檢署接續偵辦，受傷的員警目前已送醫進行治療。

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據了解，該名砂石車副駕駛為砂石車的老闆，為58歲蔡幸男子，他疑似是因被罰款而不滿，被警方攔下後，一下車就對著員警咆哮、辱罵三字經，就算經過提醒仍未停止，警方因此依照妨害公務現行犯要將他逮，但他仍相當不滿，不僅拒捕，還揮拳攻擊警方、踹中員警的右臉跟右胸，最後警方透過辣椒水將人制伏，並將受傷員警送醫救治，全案將依法偵訊，移請高雄地檢署接續偵辦。（編輯：林莞茜）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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