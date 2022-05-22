高雄砂石車老闆不滿被開單 狂飆三字經、出拳辱警遭逮
今（22）日上午8時許，一輛砂石車違規行駛在前金區的中華三路與七賢二路口，因此路段砂石車不得行駛，高雄市警局新興分局員警見狀將車攔下後，車上副駕駛不顧警方身份，一下車就狂飆三字經，經過多次提醒仍不斷咆哮，員警則依照妨害公務現行犯準備將他逮捕，男子不僅拒捕，還揮拳攻擊警方、踹中員警的右臉跟右胸，後續遭移送高雄地檢署接續偵辦，受傷的員警目前已送醫進行治療。
據了解，該名砂石車副駕駛為砂石車的老闆，為58歲蔡幸男子，他疑似是因被罰款而不滿，被警方攔下後，一下車就對著員警咆哮、辱罵三字經，就算經過提醒仍未停止，警方因此依照妨害公務現行犯要將他逮，但他仍相當不滿，不僅拒捕，還揮拳攻擊警方、踹中員警的右臉跟右胸，最後警方透過辣椒水將人制伏，並將受傷員警送醫救治，全案將依法偵訊，移請高雄地檢署接續偵辦。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110