申冤！溺斃女星臉書再PO驚悚下藥圖　親哥留言苦求真相

37歲的泰國女星妮達．帕查娜維拉潘（Tangmo)2月和友人乘坐遊艇，因尿急到船尾小解意外溺斃，過程卻疑點重重，警方以意外案偵辦，但案發3個月真相未明，妮達的臉書21日突然更新發文指被信任的朋友傷害和PO出背影照，令人毛骨悚然，而詭異發文並未停止，甚至在留言處還貼出一張被下藥圖，妮達的哥哥也親自留言「我不知道你是誰，可是你如果有什麼資料，都丟出來吧，用力一點」。





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妮達離奇溺斃案在泰國演藝圈掀起巨浪，但真相難明，儘管其母據傳已和當日同遊的3位富商以3000萬泰銖賠償金（約2585萬台幣）達成和解，應允不再追究富豪的責任，但妮達21日的臉書突然更新發文，似在為她伸冤，除了指控是被妮達所愛和信任的人傷害外，還有一篇文貼出和友人的合照，警示友人要說出在船上發生的真相。





▲妮達溺斃3個月後，臉書竟離奇在21日更新，幕後有人po出下藥圖，似在為妮達伸冤。翻攝妮達臉書

而詭異發文的幕後推手21日深夜又在妮達臉書發了限時動態，附上妮達的自拍照寫下「大家不要拋下我，我會讓真相大白，除了大家給我的愛以外，我什麼都不需要」的驚悚字句，另外據關注泰國時事的粉絲專頁「泰譯聞」透露妮達的親哥哥看到亡妹的臉書更新，也現身留言區求對方「我不知道你是誰，可是你如果有什麼資料，都丟出來吧，用力一點」。最令人驚恐的是幕後為妮達發聲的人還在留言處秀出一張圖片，描繪一名女子張開嘴巴，吃上方灑下的一堆藥丸，被解讀是暗示妮達被下藥，而在妮達發生意外後，妮達的母親也強烈懷疑妮達當天出席的飯局和遊艇約會不單純。



