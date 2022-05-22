在野黨轟疫情！大數據：綠聲量趨穩、藍內亂、白營靠他撐

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該幕僚進一步分析，在野黨聲量逐漸下滑，主要的因素之一包括快篩劑問題獲得緩解，像是總統蔡英文指示團隊增闢通路販售快篩，降低民眾恐慌；八大通路陸續於5月9日上架非實名制快篩等都有穩定效果。民進黨也持續推出各種溝通計畫，例如請來李秉穎、何美鄉等防疫、病毒專家，以及確診公職人員錄製影片，向民眾說明正確資訊，以及分享確診者可以如何因應，都獲得不錯迴響。
此外，熟悉網路社群的人士也舉例，許多網路意見領袖、醫師、媽媽社群很早就發動「康復者聯盟」，邀請曾確診者分享康復狀況，並且於社群平台上「蓋大樓」，正面能量獲得廣大網友響應，是這波疫情中穩定社會非常重要的力量。
在藍營聲量部分，疫情期間聲量最高的是已經辭去台北市議員職務的羅智強，不過兩個單日聲量高點（4.7萬、3.2萬）都跟疫情無關，而是他宣布參選桃園市長，以及表達對國民黨中央徵召張善政的「驚訝、錯愕」，引發許多網友討論。
其餘藍營政治人物部分，朱立倫的聲量高點為5月18日2.7萬則討論，是在臉書上談論桃園選舉；張善政在被徵召當天聲量也達到5.4萬，大多是在新聞回文貨其他政治人物粉專提及討論。徐巧芯之前對快篩的攻擊聲量都未破萬，反倒是因為涉入違規停車爭議，聲量衝到5.2萬。國民黨立委蔣萬安僅於確診當天的聲量達到1.1萬，疫情期間討論度不高。新北市長侯友宜多次砲打中央，但整體聲量高點卻是落在4月19日（2.4萬），侯因新北兩歲童等不到救護車離世一案，遭到質疑。
綠營幕僚分析，民眾其實對於疫情多數感到煩悶，希望能夠盡快落幕，迎接正常生活的恢復。此時過度的政治攻防若對於解決問題沒有幫助，反而只會招致民眾「倒胃口」。因此，與其砲打中央不如地方中央一起合作，才是民眾期盼看到的。