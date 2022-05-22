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在野黨轟疫情！大數據：綠聲量趨穩、藍內亂、白營靠他撐

▲民進黨確診黨公職拍攝系列影片，傳達正確防疫資訊，也盼舒緩國人緊張焦慮，獲得不錯迴響。（圖／資料照）
▲民進黨確診黨公職拍攝系列影片，傳達正確防疫資訊，也盼舒緩國人緊張焦慮，獲得不錯迴響。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-22 13:47:18

4月起本土疫情升溫，在野黨持續針對快篩、用藥等議題砲轟執政團隊，不過在快篩劑鋪貨逐漸充足後，在野黨主要政治人物聲量也開始走低。根據綠營大數據觀測，快篩劑在超商可以取得後，綠營陸續推出確診黨公職經驗分享影片，並且邀請專家學者李秉穎、何美鄉等人向民眾喊話，加上前副總統陳建仁親自拍攝影片解構疫情未來發展，綠營步調逐趨穩定；藍營則因桃園市長提名等內部爭議，主要聲量者如台北市議員徐巧芯陷入紅線違停糾紛等，不僅聲量未能集中火力，反而內亂；白營部分，北市副市長黃珊珊在疫情期間總聲量僅台北市長柯文哲1/6。

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4月開始的本土疫情，讓許多民眾生活受影響，政治口水也滿天飛，在野黨把握機會，對快篩等問題窮追猛打。熟悉大數據的綠營幕僚指出，確診數自4月開始攀升後，在野黨砲火也集中在與疫情相關的議題，不過討論度高點卻不一定跟疫情相關。從各社群平台、論壇以及新聞回文的討論則數來看，4月1日至5月20日柯文哲單日最高聲量為4.5萬則左右，不過在5月13日開始持續下跌至單日1.4萬則，黃珊珊最高單日聲量為1.8萬，疫情期間聲量加總僅達柯1/6，

該幕僚進一步分析，在野黨聲量逐漸下滑，主要的因素之一包括快篩劑問題獲得緩解，像是總統蔡英文指示團隊增闢通路販售快篩，降低民眾恐慌；八大通路陸續於5月9日上架非實名制快篩等都有穩定效果。民進黨也持續推出各種溝通計畫，例如請來李秉穎、何美鄉等防疫、病毒專家，以及確診公職人員錄製影片，向民眾說明正確資訊，以及分享確診者可以如何因應，都獲得不錯迴響。

此外，熟悉網路社群的人士也舉例，許多網路意見領袖、醫師、媽媽社群很早就發動「康復者聯盟」，邀請曾確診者分享康復狀況，並且於社群平台上「蓋大樓」，正面能量獲得廣大網友響應，是這波疫情中穩定社會非常重要的力量。

在藍營聲量部分，疫情期間聲量最高的是已經辭去台北市議員職務的羅智強，不過兩個單日聲量高點（4.7萬、3.2萬）都跟疫情無關，而是他宣布參選桃園市長，以及表達對國民黨中央徵召張善政的「驚訝、錯愕」，引發許多網友討論。

其餘藍營政治人物部分，朱立倫的聲量高點為5月18日2.7萬則討論，是在臉書上談論桃園選舉；張善政在被徵召當天聲量也達到5.4萬，大多是在新聞回文貨其他政治人物粉專提及討論。徐巧芯之前對快篩的攻擊聲量都未破萬，反倒是因為涉入違規停車爭議，聲量衝到5.2萬。國民黨立委蔣萬安僅於確診當天的聲量達到1.1萬，疫情期間討論度不高。新北市長侯友宜多次砲打中央，但整體聲量高點卻是落在4月19日（2.4萬），侯因新北兩歲童等不到救護車離世一案，遭到質疑。

綠營幕僚分析，民眾其實對於疫情多數感到煩悶，希望能夠盡快落幕，迎接正常生活的恢復。此時過度的政治攻防若對於解決問題沒有幫助，反而只會招致民眾「倒胃口」。因此，與其砲打中央不如地方中央一起合作，才是民眾期盼看到的。

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