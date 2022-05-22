COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄鍋王冬鄉小廚「每餐只接4桌客」　外賣酸白鍋到全台

▲酸白菜加入鮮活螃蟹、日本乾干貝、澎湖紫菜、澎湖金勾蝦米提鮮，是「冬鄉小廚」獨家遼寧式酸菜鍋吃法。（圖／業者提供）
▲酸白菜加入鮮活螃蟹、日本乾干貝、澎湖紫菜、澎湖金勾蝦米提鮮，是「冬鄉小廚」獨家遼寧式酸菜鍋吃法。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-22 13:05:412022-05-22 13:12:41

台灣人愛吃火鍋，不只《臺北臺中米其林指南2021》收入火鍋類餐廳，替美食愛好者引路，高雄市政府去年底也舉辦「大港吃鍋」活動，票選高雄必吃鍋物，選出整體表現最佳的「大港鍋王」，其中創於1999年的冬鄉小廚一舉奪下共鍋組冠軍。因應疫情升溫，冬鄉小廚不只轉為全預約制，每餐只接4桌客，也首賣外帶餐，提供宅配到全台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
冬鄉小廚以東北酸菜鍋聞名，酸白菜做法承自遼寧省遼陽縣長大的白家奶奶，足重4斤的山東大白菜，經風乾、汆燙、泡冷水等步驟，放入缸中加鹽、老滷汁以重石壓漬發酵而成，酸韻天然、溫和香醇。

▲冬鄉小廚的酸白菜鍋底一定加足1斤2兩的酸白菜，湯頭酸醇卻不嗆喉。（圖／業者提供）
▲冬鄉小廚的酸白菜鍋底一定加足1斤2兩的酸白菜，湯頭酸醇卻不嗆喉。（圖／業者提供）
近年新冠肺炎疫情衝擊，許多餐飲業者面臨危機，接班的冬鄉小廚老闆白宇皓也不例外，幾經思考後，白宇皓決定將餐廳改為全預約制，撤掉一樓座位區，二樓只留4張桌子，白宇皓說，「每個餐期最多只接15位客人，讓同仁有更多餘裕款待賓客。」

白宇皓提到，「奶奶、爸爸傳下來的味道不能變，但我能提升餐廳硬體與服務。」他遂將酸菜火鍋自煮的傳統形式改為專人桌邊服務，上鍋前，服務生先送來潔淨圍裙保護顧客衣物，接著推出餐車逐桌調配沾醬，每個服務生平均只照顧兩桌客人，如此體貼的服務不僅優化用餐體驗，生意也愈做愈穩。

▲遼寧酸菜白肉鍋3880元／雙人，含迎賓茶、開胃前菜、特製鍋底、副食、手作甜點。（圖／冬鄉小廚提供）
▲遼寧酸菜白肉鍋3880元／雙人，含迎賓茶、開胃前菜、特製鍋底、副食、手作甜點。（圖／冬鄉小廚提供）
為求市場區隔，白宇皓又在菜單中新增家族獨特的火鍋吃法，定名「遼寧鍋」。他說：「奶奶故鄉靠海，小時候我們家吃酸菜白肉火鍋，總會加入螃蟹、干貝、蝦米、紫菜等海味增鮮。」果然，遼寧鍋推出後深獲饕客好評，即便高成本反映在售價上，鮮醇酸香的風味依舊成為行家首選。

不僅如此，遼寧鍋用料也大升級，將靈魂食材螃蟹從冷凍紅蟳換成活蟹，白宇皓說：「我只選一斤重、蟹黃豐美、肉質清甜的越南沙公或沙母，雖然單單螃蟹的成本就要千元，卻能讓酸菜鍋的鮮味更深厚雋永。」

▲遼寧酸菜白肉鍋必選每隻重一斤的活沙母或沙公，向賓客展示鮮活度後隨即處理入鍋。（圖／冬鄉小廚提供）
▲遼寧酸菜白肉鍋必選每隻重一斤的活沙母或沙公，向賓客展示鮮活度後隨即處理入鍋。（圖／冬鄉小廚提供）
台灣疫情升溫，白宇皓首次推出「經典賞味外帶組」，每組1999元，包含店內招牌的酸白菜鍋底，以及白肉、丸餃類等火鍋料，還有極為費時耗工的紅酒醉雞。此外，店內其他鍋品與醬鴨、醬肘子等私房菜，只要事先預訂也可自取或冷凍宅配，除了親臨之外，全台都能吃到祖傳好味。

▲經典賞味外帶組2至3人份1999元，含紅酒醉雞、酸菜鍋鍋底、台灣帶皮五花豬、自製綜合丸、綜合餃、特調沾醬。（圖／冬鄉小廚提供）
▲經典賞味外帶組2至3人份1999元，含紅酒醉雞、酸菜鍋鍋底、台灣帶皮五花豬、自製綜合丸、綜合餃、特調沾醬。（圖／冬鄉小廚提供）

趁對手沒薯條！摩斯「買薯條送紅茶」再加碼：已連吃3天

居隔沒人說話閒到慌？他狂刷18年老廁所：馬桶金光閃閃

再愛都沒用？「這習慣」8成伴侶忍不下去：愛情原地幻滅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀