聰明報稅／疫情燒！9成傾向無接觸申報、用手機意願增4成
本土疫情迅速攀升，財政部考量疫情而衝擊市場經濟，今（2022）年綜合所得稅申報截止日仍同去年延後至6月30日，政府也頒布受疫情影響而繳稅困難者，可向稅捐稽徵機關申請種對應措施，不限繳稅金額、延期最長1年、分期最長3年。同時，政府也提供相當多元申報方式，根據Money101最新綜所稅申報及繳納偏好調查結果顯示，近9成民眾將利用網路申報所得稅，除了節省時間更達充分防疫的目的，其中手機申報綜所稅對比去年，民眾意願上升近4成。
根據今年Money101綜所稅申報及繳納偏好調查結果發現，線上網頁申報系統（49.6%）與去年市調（38%）相比高出2成，手機申報（37%）對比去年 2021年數據（23%）民眾使用意願上升近4成，其次為臨櫃人工申報(13.3 %)，顯示越來越多民眾更能接受科技輔助，妥善利用線上報稅服務，降低染疫風險。
民眾除了向政府申請延緩繳稅外，亦可考慮信用卡分期優惠與繳稅回饋來減輕負擔，根據Money101針對消費者所得稅申報及繳稅偏好顯示，高達 42.7% 民眾偏好信用卡繳稅，其次為行動支付（16.7%）、臨櫃辦理（16.2%）、 ATM 轉帳（13.5%）、帳戶扣款（10.6%）。到於選擇信用卡繳稅最大主因不外乎是有額外回饋（57.4%），其次則因個人習慣使用信用卡（17.9%）、減少接觸機會（12.3%）、可以分期付款（ 12.2%）。
另外，疫情掀起行動支付熱潮，卻在此次市調中，行動支付僅佔16.7%，與去年數據 (25%) 相比反而減少8.3個百分點，經交叉比對顯示，原預估30歲以下的年輕世代使用行動支付比例將高於其他年齡層，數據顯示集中於46-50歲族群，比其他年齡層更勇於嘗試新穎的行動支付工具。
Money101表示，國內疫情漸走向與病毒共存，消費盡量採用無現金支付方式，將大幅降低病毒傳染源及染疫風險，建議民眾於稅季應多利用網路申報及繳納，落實防疫新生活。此外，若受疫情影響現金流運用，除了留意政府稅季紓困政策外，亦可參考各家銀行於稅季提供信貸優惠，減緩民眾燃眉之急。