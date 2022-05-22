快訊／死亡+53例！本土+79441例　境外+46例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為23例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、52例具慢性病史、17例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月19日，死亡日期介於5月10日至5月20日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，21例男性，24例女性，1例調查中，年齡介於20多歲至70多歲，感染國家為美國2例、韓國1例、日本1例、調查中42例。入境日今年5月19日至5月21日。
指揮中心統計，截至目前國內累計10,270,540例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,946,704例排除)，其中1,320,371例確診，分別為12,523例境外移入，1,307,794本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,396例COVID-19死亡病例，其中1,381例本土，個案居住縣市分布為新北市637例、臺北市443例、基隆市72例、桃園市40例、臺中市33例、彰化縣29例、高雄市21例、新竹縣17例、花蓮縣16例、屏東縣13例、臺東縣12例、臺南市10例、宜蘭縣9例、雲林縣8例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各5例、嘉義市及金門縣各2例、新竹市1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。