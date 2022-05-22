資深女星遭爆整很大！那英淡定開槓　她變臉互嗆

大陸綜藝節目《乘風破浪》（《乘風破浪的姐姐》第三季）陣容堅強，本季找來了王心凌、Twins，以及南韓女團少女時代前成員Jessica等女星，還找來了第一、二季的冠軍寧靜、那英來助陣節目，沒想到個性直率的兩人才一碰面，就火花十足，對話內容讓人驚嚇，引起討論。
寧靜、那英都因為個性直率、講話衝動，火爆性格為人所知，兩人在節目上一相見，那英先是驚訝表示：「我們倆終於要合作了。」寧靜聽到後回應：「要不然呢？妳覺得這輩子都遇不到我了？為什麼？妳不想遇到我？」咄咄逼人的語氣，換作一般人都會招架不住，不過那英卻是淡定的回答：「沒想過這事，我們倆不是一個行當的。」
打完招呼後，寧靜再度開口稱讚那英：「妳比幾年前漂亮欸！」那英下意識地說：「但我沒整。」讓寧靜的臉色一變，但依舊鎮定地表示：「我知道，看得出來的。」兩人還聊起孩子的事情，寧靜透露兒子年紀比那英兒子年紀大，沒想到那英竟然脫口：「早婚早育。」
之後的個人訪問部分，那英被問到外界時常拿她與寧靜比較一事時，直言：「我比她地位高吧！我是她前輩。」網友看到影片後，紛紛表示火藥味濃，還有人笑說：「好怕下一秒兩人就拿出槍來。」事實上，寧靜時常被外界質疑整容，而那英的一句「我沒整」，不論是出於無心還是有意，都讓人捏一把冷汗。